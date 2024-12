Ajax-spits Wout Weghorst verschijnt op televisie als analist van totaal andere sport

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax-spits Wout Weghorst, die maandagavond als analist bij Viaplay zijn licht laat schijnen over het WK Darts.

"Wout is kenner, maar zelf ook een zeer begenadigd darter", laat presentator Bart Nolles weten. "Die kan echt gooien. Hij heeft volgens mij zelfs ooit een leg van Michael van Gerwen gewonnen."

Van Gerwen komt maandagavond ook in actie, rond 21.30 uur tegen de Zweedse Nederlander Jeffrey de Graaf. Stephen Bunting en Luke Woodhouse openen de avondsessie even na 20.00 uur.

De topfavoriet om het toernooi te winnen, Luke Littler, sluit de avondsessie af met een wedstrijd tegen mede-Engelsman Ryan Joyce.

Dat er darts-liefhebbers bij Ajax zijn, maakte de club al duidelijk aan de hand van een dartswedstrijd tussen Remko Pasveer en Davy Klaassen (team 1) en Jay Gorter en Branco van den Boomen (team 2).

Met name Pasveer maakte indruk met (relatief) hoge scores en prima finishes.