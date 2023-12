Ajax-speler met één interland: ‘Ik kan belangrijk zijn voor Oranje op het EK’

2023 was een roerig jaar voor Ajax, maar in het bijzonder voor Brian Brobbey. De nog altijd maar 21-jarige spits was vaak belangrijk voor zijn club, maakte zijn debuut voor Oranje, maar kreeg ook wekelijks veel kritiek te verwerken. In gesprek met de NOS blikt hij terug op het bijzondere jaar.

Als Brobbey gevraagd wordt naar zijn hoogtepunt van 2023 moet hij lang nadenken. Een paar keer wisselt hij van antwoord, maar uiteindelijk weet hij het zeker. Zijn hoogtepunt was zijn debuut in het Nederlands elftal.

"Dát is natuurlijk mijn hoogtepunt!", vertelt Brobbey in een uitgebreid interview aan de NOS. "Mijn debuut bij Oranje! Sorry, er is ook zo veel gebeurd afgelopen jaar."

In de met 0-1 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland kwam de aanvalsleider van Ajax een klein halfuur voor het einde van het duel in de ploeg voor Wout Weghorst. Brobbey kwam niet tot scoren, maar versierde diep in blessuretijd wel een strafschop. Na een VAR-ingreep werd deze beslissing echter teruggedraaid.

Na het duel met Griekenland speelde Oranje nog twee interlands, maar Brobbey moest verstek laten gaan wegens een blessure. Zo blijft de interlandteller van de aanvaller op één steken, maar hij hoopt op meer kansen.

"Als ik zo door blijf gaan, denk ik dat ik belangrijk kan zijn voor het Nederlands elftal op het EK", is Brobbey overtuigd. "Wat we hebben besproken nadat de bondscoach (Ronald Koeman, red.) kritiek had geleverd op mij, blijft tussen ons."

"Maar dat we contact hebben gehad zegt wel iets natuurlijk. Ik wil erbij zijn op het EK; dat is mijn belangrijkste doel voor 2024", besluit de goalgetter. De volgende wedstrijden voor het Nederlands elftal zijn de oefenduels voorafgaand aan het EK in Duitsland. In maart 2024 neemt Oranje het op tegen Schotland en Duitsland.

