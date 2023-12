‘Ajax sloeg bod van vijftien miljoen euro op zomeraanwinst af’

Ajax heeft een bod van vijftien miljoen euro van Atalanta op Josip Sutalo afgewezen, zo beweert Gianluca Di Marzio. De Amsterdammers mikken hoger en zouden bovendien niet van plan zijn om de centrale verdediger nu al te verkopen. Sutalo werd afgelopen zomer voor ruim twintig miljoen door Ajax overgenomen van Dinamo Zagreb.

Sutalo speelt pas sinds deze zomer voor Ajax, maar kan de club dus nu al achter zich laten. De Kroaat zou zelfs het 'belangrijkste' transferdoelwit van Atalanta zijn, zo wist La Gazzetta dello Sport een kleine maand geleden al te onthullen.

Di Marzio voegt daar nu aan toe dat Atalanta een eerste bod van vijftien miljoen euro heeft uitgebracht, hetgeen voor Ajax niet voldoende is. De Amsterdammers lijden daarmee een verlies van vijf miljoen euro.

Het gerucht van Di Marzio is opvallend te noemen, daar Sutalo bij een overgang naar Atalanta niet zou kunnen uitkomen voor de club uit Bergamo. De FIFA-reglementen schrijven namelijk voor dat een speler gedurende een seizoen bij maximaal drie clubs mag tekenen. Gedurende die periode mag hij voor maximaal twee clubs uitkomen.

Bovendien staan ze bij Ajax niet te springen om een verkoop van Sutalo. De Kroaat lijkt steeds beter in zijn spel te komen en is een vast gezicht in de defensie. Tot dusver staat de teller op zeventien officiële wedstrijden in alle competities.

Sutalo werd afgelopen zomer door de inmiddels vertrokken Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald. De transfer was er een van de lange adem, maar uiteindelijk ging zijn vorige werkgever Dinamo Zagreb akkoord met een verkoop.

Bij het nationale elftal van Kroatië bleef de verdediger ondanks zijn mindere vorm bij Ajax onverlet sterk spelen. Sutalo vormt bij zijn land meestal een centraal duo samen met Manchester City-speler Josko Gvardiol.

Nu Sutalo niet haalbaar lijkt, schakelt Atalanta door naar Radu Dragusin. De mandekker van Genoa moet zo'n dertig miljoen euro kosten. Atalanta lijkt in te zetten op twintig miljoen, maar krijgt stevige concurrentie van Tottenham Hotspur.

