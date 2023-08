‘Ajax mag blij zijn met 45 miljoen euro voor Kudus: hij maakt het verschil niet’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 20:00 • Mart van Mourik

Wim Kieft vindt dat Ajax enorm tevreden moet zijn met de transfersom die Mohammed Kudus oplevert. De Ghanees staat op het punt om de Johan Cruijff ArenA te verlaten voor een avontuur bij West Ham United, dat circa 45 miljoen euro plus een doorverkooppercentage van tien procent gaat betalen. In zijn column in De Telegraaf stelt Kieft dat Kudus veel te weinig van zijn potentie heeft laten zien in Amsterdam.

“Als Ajax daarvoor een bedrag incasseert tussen de 45 en 50 miljoen euro, is iedereen blij”, zo begint de columnist zijn verhaal. “Marc Overmars haalde hem drie jaar geleden als toptalent voor minder dan tien miljoen euro uit Denemarken. Financieel een lucratieve deal, maar sportief heeft hij met zijn kwaliteiten te weinig laten zien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Drie goals tegen Ludogorets, de nummer acht van Bulgarije, zeggen niet zoveel”, benadrukt Kieft. “In grote wedstrijden is hij niet iemand geweest die het verschil maakte met doelpunten of het elftal op sleeptouw nam. Verstandig overigens van trainer Maurice Steijn om in Bulgarije een aantal aankopen op de bank te zetten en terug te vallen op enkele zekerheidjes van de vorige seizoenen”, aldus de oud-spits.

Eerder op de vrijdag meldde onder meer Fabrizio Romano dat Kudus vrijwel zeker de overstap naar West Ham United gaat maken. Volgens de transfermarktexpert is er een mondelinge overeenkomst tussen Ajax en West Ham over een transfersom van 45 miljoen euro inclusief bonussen. Ajax heeft daarnaast ook een doorverkooppercentage bedongen. Kudus zal zaterdag zijn medische keuring in Londen ondergaan en daarna een contract tekenen tot medio 2028.