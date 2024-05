Albers reageert live op tv op geruchten over terugkeer Van de Beek naar Ajax

Donny van de Beek keert deze zomer niet terug bij Ajax, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Guido Albers zondagochtend live bij Goedemorgen Eredivisie. Het liefst brengt de spelersmakelaar zijn cliënt ergens in Italië of Spanje onder.

Manchester United meldde zich medio 2020 in Amsterdam met een forse zak geld. The Mancunians telden een slordige veertig miljoen euro neer om de rechtspoot los te weken bij Ajax. Het bleek geen gelukkig huwelijk. Dit seizoen wordt de Nederlander derhalve verhuurd aan Eintracht Frankfurt, maar ook daar aardt hij niet.

Kraay junior vraagt zich daarom met zijn ‘boerenlullenverstand’ af of de middenvelder er niet verstandig aan doet om terug te keren naar Amsterdam. Albers reageert: “Hij wil niet in de Premier League blijven. Dat is voor hem geen goede keuze. Hij moet terug naar een club die goed voetbal speelt.”

Kraay junior onderbreekt zijn tafelgenoot. “Dus hij gaat niet terug naar Ajax?" Albers herhaalt en bevestigt: "Hij gaat in ieder geval niet terug naar Ajax." Vervolgens probeert Kraay junior te vissen naar een andere bestemming.

“Het wordt Spanje of Italië?”, vraagt de analyticus aan de spelersmakelaar. “Mijn voorkeur was om hem in Spanje, Frankrijk of Italië te krijgen”, aldus Albers. "Als ik hem in Spanje of Italië kan krijgen, dan zou dat fantastisch zijn.”

“En dan een club waar hij gewoon op tien gaat spelen, zoals hij bij Ajax ook heeft gespeeld. Daar heeft iedereen gezien wat voor een fantastische speler het kan zijn.”

Kraay junior en presentatrice Fresia Cousiño Arias concluderen vervolgens voorzichtig dat de stap naar Manchester United simpelweg te groot is geweest voor Van de Beek. Aad de Mos haakt in.

Hij stelt dat er van het succesvolle Ajax-team uit het seizoen 2018/19 bijna niemand heeft weten te imponeren in het buitenland. “Van dat hele sterrenteam, kom je bij twee van de elf spelers uit die het gemaakt hebben en daar is nog veel kritiek op. Dat zijn Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt."

