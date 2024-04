Ajax maakt vanwege riant bedrag aan tekengeld amper winst op Conceição

Ajax nam dinsdag definitief afscheid van Francisco Conceição, die zijn loopbaan voortzet bij FC Porto. De Portugese grootmacht licht de optie tot koop op de gehuurde vleugelaanvaller, wat Ajax tien miljoen euro oplevert. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad maakt de Amsterdamse club echter nauwelijks winst op Conceição.

"Nog winst gemaakt ook, zou je denken. Ware het niet dat Ajax bij de transfer ook akkoord ging met zo’n 4 miljoen euro tekengeld. Een dag nadat Chico afgelopen zomer de tweede helft daarvan incasseerde, maakte zijn zaakwaarnemer de vertrekwens van de speler bij Ajax kenbaar", schrijft Inan dinsdag op X.

Vanwege het tekengeld van vier miljoen euro dat Inan aanhaalt valt een groot gedeelte van de winst weg. Ajax betaalde medio 2022 vijf miljoen euro aan Porto voor Conceição, die nu dus voor tien miljoen euro definitief terugkeert bij zijn grote liefde. De 21-jarige aanvaller lag tot medio 2027 vast in Amsterdam.

Nooit doorgebroken bij Ajax

Hoewel Conceição in Amsterdam af en toe zijn klasse toonde, wist hij nooit niet uit te groeien tot onbetwiste basisspeler bij Ajax. Om die reden werkten de Amsterdammers mee aan een huurtransfer, met optie tot koop, naar zijn jeugdliefde Porto.

In zijn geboorteland speelde Conceição dit seizoen 38 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en zeven assists. Opvallend genoeg pakte de vleugelspeler daarnaast liefst tien gele kaarten (één indirecte rode kaart).

In dienst van Ajax kwam Conceição tot 28 officiële wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij eenmaal te scoren en was hij drie keer aangever. Zijn enige treffer maakte de Portugees in de Champions League tegen Rangers.

Voor het beloftenteam van Ajax kwam Conceição zeven keer in actie (vijf goals). De linkspoot had nog een contract tot medio 2027 in Amsterdam. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige waarde op vijftien miljoen euro.

Toekomst bij Porto

Conceição kan binnenkort een prijs winnen met Porto. De grootmacht staat op 26 mei in de bekerfinale tegenover Sporting Portugal. Kampioen worden zal Porto niet meer lukken. De nummer drie staat maar liefst achttien punten achter koploper Sporting.

Sporting kan aankomend weekeinde al de Portugese landstitel veroveren. Dan moet wel worden gewonnen op bezoek bij Porto en dient nummer twee Benfica een dag eerder thuis te verliezen van Sporting Braga.

