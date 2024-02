Ajax krijgt slecht nieuws na 0-1 van Berghuis: Brobbey verlaat veld strompelend

Brian Brobbey is geblesseerd naar de kant gegaan tijdens het duel tussen FK Bodø/Glimt en Ajax. Enkele minuten voor rust leek Steven Berghuis geblesseerd te raken na een actie in de eigen zestien, maar uiteindelijk was het de spits van Ajax die het veld voor rust plotseling moest verlaten. Chuba Akpom is de vervanger.

Het is onduidelijk wanneer Brobbey precies geblesseerd is geraakt. Hij leek enkele minuten voor rust aan te geven dat hij niet meer verder kon, waardoor Akpom moest gaan warmlopen. Brobbey was nog belangrijk bij de 0-1 van Berghuis.

Ajax had nog geen kans gecreëerd, totdat de 34ste speelminuut aanbrak. De bal werd veroverd op de helft van Bodø en Berghuis speelde Brobbey aan op de linkerflank. De spits legde de bal vervolgens klaar op de penaltystip, waar de doorgelopen Berghuis stond en hard raak schoot: 0-1.

