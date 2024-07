‘Here we go’: Romano maakt nieuwe club van Ajax-flop Mikautadze bekend

‘Here we go’: Fabrizio Romano maakt nieuwe club van Ajax-flop Georges Mikautadze bekend

Georges Mikautadze gaat FC Metz definitief verlaten voor Olympique Lyon, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano aan de hand van zijn kenmerkende slogan ‘here we go’. De 23-jarige aanvaller uit Georgië gaat zich tot medio 2029 verbinden aan OL.

De gedeeld topscorer van het EK is dinsdag in Lyon om zijn medische keuring te ondergaan, Daarna zal Mikautadze tekenen als nieuwe aanvalsleider van de Franse club. De transfer is een hard gelag voor AS Monaco, dat definitief misgrijpt.

Mikautadze leek namelijk lange tijd op weg naar Monaco. Maandag was daar plotseling een kink in de kabel. Romano sprak van 'grote problemen' tussen Monaco en het kamp van de Georgiër. Mikautadze en de Monegasken hadden eerder een principeakkoord bereikt en de medische keuring was reeds gepland, maar Lyon wordt dus zijn nieuwe bestemming.

Mikautadzes huidige werkgever Metz en Monaco FC Metz bereikten eerder een akkoord voor een transfer van twintig miljoen euro (exclusief vijf miljoen aan bonussen). De verwachting is dat Lyon om en nabij dat bedrag gaat betalen.

Voetbal International wist eerder al te melden dat Ajax bij een transfer van de spits een redelijk percentage van de transfersom mag opstrijken. De Amsterdammers ontvangen vijftien procent van de winst die Metz op Mikautadze maakt. De Georgiër kostte Ajax vorige zomer 16 miljoen euro, maar werd door Metz vorige maand voor 13 miljoen euro teruggekocht.

De 29-voudig international van Georgië (13 doelpunten) zal in Lyon hopen op een beter dienstverband dan bij Ajax. Mikautadze werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. De nummer 10 annex valse spits kon echter niet overtuigen, zowel onder Maurice Steijn als John van 't Schip. Hij kwam niet verder dan 345 speelminuten, verdeeld over 9 officiële duels en was bij geen enkel doelpunt betrokken.

Mikautadze maakte na zijn rentree bij Metz grote indruk. In twintig competitiewedstrijden vond hij liefst dertien maal het net namens de degradant van de Ligue 1. Door zijn goede prestaties op het EK - Mikautadze was driemaal trefzeker - was er veel belangstelling voor de rechtspoot.

