In de wandelgangen: Heerenveen opent jacht op felbegeerde KKD-smaakmaker

Kingsley Coman is op het wensenlijstje verschenen bij Fenerbahçe. José Mourinho ziet de buitenspeler, die mag vertrekken bij Bayern München, graag komen. (Sky Sport)

Alexander Isak staat in de belangstelling van Chelsea. Verwacht wordt echter dat the Blues met een 'sensationeel bod' moeten komen om de voormalig spits van Willem II los te weken bij Newcastle United. (Chronicle Live)

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Antalyaspor is geïnteresseerd in de diensten van Carlos Vinicius. De voormalig aanvaller van PSV was het afgelopen jaar al actief op Turkse bodem namens Galatasaray. (Diverse Turkse media)

SC Heerenveen hoopt zich te versterken met Basar Önal. De smaakmaker van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen zag het eerste Friese bod worden afgewezen door De Graafschap. (de Gelderlander)

AS Monaco heeft een mondeling akkoord bereikt met Georges Mikautadze. De club heeft tevens een voorstel gestuurd naar FC Metz om de deal nog voor het einde van het EK rond te krijgen. (Fabrizio Romano)

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties