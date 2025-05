Ajax hoort heldere afwijzing in zoektocht naar trainer: 'Ze hoeven mij niet te bellen, is voor mij een gesloten boek'

Ajax hoeft niet naar de telefoon van Frank de Boer te bellen in hun zoektocht naar een nieuwe trainer. De Amsterdammers zijn na het vertrek van Francesco Farioli op zoek naar een opvolger, maar hoeven niet te rekenen op de voormalig Oranje-international, vertelt hij zelf aan Sportnieuws.nl.

De nummer twee van de Eredivisie kreeg onlangs van Farioli te horen dat de Italiaan zou vertrekken uit de hoofdstad. Sindsdien wordt de Nederlandse recordkampioen gelinkt aan vele namen.

Erik ten Hag was een topkandidaat, maar de voormalig succestrainer van Ajax kiest voor een dienstverband bij Bayer Leverkusen, waar hij de naar Real Madrid vertrokken Xabi Alonso opvolgt.

Ook de namen van onder meer Paul Simonis (Go Ahead Eagles) en Michael Reiziger (Jong Oranje) passeren de revue, maar Alex Kroes meldde zich nog voor geen van die kandidaten concreet.

De Boer, die tussen 2010 en 2016 aan het roer stond bij Ajax en vier opeenvolgende landstitels won met de club, wordt in ieder geval niet de opvolger van Farioli. "Of ik gebeld ben? Nee, maar ze hoeven mij ook niet meer te bellen", zegt hij duidelijk tegen Sportnieuws.nl

"Dat is wel een gesloten boek", herhaalt de oud-bondscoach helder. Hij had graag gezien dat Farioli voort had geborduurd op het succes van zijn eerste seizoen in Amsterdam. "Ik had graag willen zien hoe hij het in een tweede jaar had gedaan."

"Ik hoop wel op een andere manier want ik heb teveel wedstrijden gezien waarin de tegenstander beter was", aldus De Boer. "In onze tijd konden we dat niet heugen natuurlijk. Als de tegenstander een keer van ons won, dan was het omdat wij vier keer op de paal hadden geschoten. En dan had de keeper zijn wedstrijd van zijn leven gehad. Ik heb nu teveel wedstrijden gezien dat ik dacht: dit is eigenlijk onwaardig."