Ajax geeft transfer op én hoopt: ‘De speler wil zelf graag komen’

Zondag, 6 augustus 2023 om 20:20 • Mart van Mourik

Maurice Steijn verwacht niet dat Eduard Spertsyan de overstap naar Ajax nog gaat maken. De trainer gaat op de persconferentie na afloop van het verloren oefenduel met Borussia Dortmund (3-1) een korte update over de transferplannen van Ajax, dat geen rekening meer houdt met de komst van Spertsyan. Wel is de coach van de Amsterdammers positief over de kans dat Jusip Sutalo naar de Johan Cruijff ArenA komt.

“De speler wil naar Ajax”, zo klinkt het bondige antwoord van Steijn, opgetekend door Voetbal International, op de vraag of Sutalo dicht bij een transfer naar Amsterdam is. Tegelijkertijd geeft de coach aan dat het aantrekken van Spertsyan een lastig verhaal gaat worden, ondanks dat directeur voetbalzaken Sven Mislantat zeer graag zaken zou doen met Krasnodar FK.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Amsterdammers zitten al langer achter Sutalo aan, die ook de mogelijkheid heeft om onder meer naar Fiorentina te gaan. Net als Ajax hebben de Italianen al meerdere aanbiedingen neergelegd bij Dinamo Zagreb, al lijkt Ajax nu een flink streepje voor te hebben op de concurrentie. De komst van de Kroaat is echter nog geen zekerheid. Omdat Dinamo actief is in de voorronde van de Champions League, heeft Zagreb er baat bij om de transfer te vertragen.

De deal van Spertsyan lijkt af te ketsen door ingrijpen van de Raad van Commissarissen van Ajax. De Telegraaf meldde afgelopen zaterdag dat Mislintat van de RvC geen toestemming krijgt om de Armeen te halen, daar voor de transfer zaken moet worden gedaan met het Krasnodar FK. Dat ligt door de Russische invasie in Oekraïne gevoelig. Vooral voorzitter Pier Eringa en commissaris Annette Morsman lijken met de kwestie in hun maag zitten.