Ajax geadviseerd: ‘Die twee brengen Ajax terug! Ik snap niet waar ze op wachten’

Samen met voormalig programmamaker Harry Vermeegen praat Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters over de verrichtingen van Ajax dit seizoen. Eerstgenoemde, geboren en getogen Amsterdammer, ziet dat de recordkampioen bezig is aan een van de meest rampzalige seizoenen uit de clubhistorie en stipt twee talismannen aan om Ajax weer terug te brengen naar een hoger niveau.

Met 72 tegengoals over alle competities in maart, de vijfde plaats in de Eredivisie, een uitschakeling in zowel de Europa League als de Conference League en een bekerblamage tegen de amateurs van Hercules, kan Ajax met recht spreken over een rampseizoen.

Afgelopen maandag vierden de Amsterdammers het 124-jarig bestaan en de club is er veel aan gelegen deze campagne nog enigszins positief af te sluiten en volgend seizoen een teken van vooruitgang te tonen. Ook Vermeegen buigt zich over de schrijnende situatie bij Ajax.

“Ajax is natuurlijk reddeloos verloren. Ajax moet heel snel terugkomen op niveau, maar voorlopig gaat dat niet gebeuren. Ik denk dat het nog wel minimaal twee jaar duurt voordat de club weer terug is op niveau”, begint Vermeegen.

Ajax spendeerde de afgelopen seizoenen grof geld aan spelers en zag de inkomsten van prestaties in de Champions League en transferinkomsten verdampen. De club moest afgelopen zomer al pas op de plaats maken door topverdieners als Dusan Tadic en Davy Klaassen te lozen. Het salarishuis moest worden ingeperkt. Voor Ajax wacht aankomende zomer dus opnieuw een cruciale transferwindow.

“Ze moeten weer nieuwe spelers kopen die weer moeten worden ingepast. Over zo’n proces gaat minimaal twee jaar heen. En dan moet je ook nog eens een nieuwe trainer gaan aanstellen”, doelt Vermeegen op John van ’t Schip, die na dit seizoen verdergaat in een andere technische functie binnen Ajax.

Aankomende zomer zal er dus opnieuw een andere trainer aan het roer moeten staan bij Ajax en de voormalig tv-ster heeft wel een paar suggesties. “Arne Slot zou een hele goede zijn, maar die hadden ze moeten pakken toen hij nog bij AZ zat. Maar ik zou zeggen: haal die Pascal Jansen binnen, zet Wim Jonk ernaast en je bent klaar. Die twee brengen Ajax weer terug. Ik begrijp niet waar Ajax op wacht. Ze zijn beiden beschikbaar.”

Van 't Schip

Jonk vertrok in 2015 als hoofd opleidingen uit Amsterdam na een conflict en heeft enkele keren aangegeven niet terug te willen keren. Jansen was met kerst en de jaarwisseling nog trainer van provinciegenoot AZ, maar werd in januari uiteindelijk ontslagen door de Alkmaarders. Sindsdien is de 51-jarige trainer clubloos en meermaals gespot in de Johan Cruijff ArenA.

Van ‘t Schip moet volgens Vermeegen dus het veld ruimen. “Hij is denk ik net niet goed genoeg. Hij kan wel elders in de club aan de slag en dat is dik in orde. Alleen niet meer voor de groep”, oordeelt de Amsterdammer. Van ‘t Schip zou aanvankelijk toetreden bij Ajax in het technisch hart, maar nadat Maurice Steijn na tegenvallende resultaten werd ontslagen kwam de geboren Canadees aan het roer te staan. Hij nam oude bekende Michael Valkanis mee.

Bogarde

Volgens Vermeegen moet Valkanis zo snel mogelijk plaatsmaken voor Winston Bogarde. De 53-jarige Rotterdammer stond ten tijde van de succesvolle periode onder oefenmeester Erik ten Hag op het trainingsveld, waarbij hij de focus legde op de verdediging.

De defensie stond als een huis, totdat Bogarde vertrok in juni 2022 uit Amsterdam. Daarna kwamen er scheuren in de verdediging en tot overmaat van ramp werd tegen Sparta Rotterdam (2-2) afgelopen weekend ook een negatief record gevestigd. De club kreeg nog nooit zoveel tegengoals om de oren over alle competities. Volgens Vermeegen is de terugkeer van Bogarde dan ook cruciaal.

“Bogarde moet terug. Als een speer! Hij zette de verdediging zo goed neer dat Ten Hag er niet meer naar om hoefde te kijken. Dat was zo goed ingespeeld. Dus Bogarde moet onmiddellijk de verdediging gaan doen en dan Jonk en Jansen erbij en dan ben je er”, geeft Vermeegen de club uit zijn geboortestad raad.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties