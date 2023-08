Ajax-fans mogen hopen op langer verblijf Kudus: Paquetá-deal geklapt

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 14:28 • Bart DHanis • Laatste update: 14:35

Het lijkt er op dat Lucas Paquetá de overstap van West Ham United naar Manchester City toch niet gaat maken. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano gaat de deal zo goed als zeker niet door en zijn de onderhandelingen om de Braziliaanse spelmaker stopgezet.

Het leek er lange tijd op dat de transfer van Paquetá slechts een kwestie van tijd zou zijn. De club van manager Josep Guardiola had naar verluidt honderd miljoen euro over voor de aanvallend ingestelde middenvelder. Waarom de onderhandelingen zijn geklapt, is nog niet bekend. Paquetá moest in het Etihad Stadium de langdurig geblesseerde Kevin De Bruyne gaan vervangen.

Wat het nieuws voor de toekomst van Mohammed Kudus betekent, is nog niet de bekend. De Ghanees stond bovenaan het lijstje van West Ham om Paquetá te vervangen, maar dat hoeft nu dus niet meer. Kudus en West Ham zijn nog in onderhandeling over de voorwaarden van een eventueel contract en Romano meldde donderdag dat de Londenaren progressie in de onderhandelingen met Ajax boekten.

De ontwikkelingen hebben wellicht ook gevolgen voor Jesse Lingard. De dertigjarige middenvelder hield de afgelopen weken zijn conditie op peil bij West Ham, dat overwoog om hem een eenjarig contract aan te bieden. De clubloze Lingard werd door Manchester United al eens uitgeleend aan West Ham, waar hij toen veel furore maakte. Afgelopen seizoen speelde de dertigjarige middenvelder voor Nottingham Forest, waar hij niet helemaal uit de verf kwam.