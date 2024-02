Ajax en Henderson moeten het ontgelden: ‘Hij was zijn frustraties niet de baas’

De Noorse media zijn nog niet onder de indruk van het spel dat Ajax liet zien in de heenwedstrijd van het Europese tweeluik met FK Bodø/Glimt (2-2). De Amsterdammers kwamen donderdagavond goed weg met een late gelijkmaker van Steven Berghuis, maar kunnen niet rekenen op een positieve beoordeling vanuit Noorwegen. Daarbij wordt ook Jordan Henderson in het bijzonder uitgelicht.

Dagbladet had niet verwacht dat Bodø/Glimt in Amsterdam zo overeind zou blijven. “Ajax stond decennialang bekend als een van de beste voetbalclubs ter wereld, maar de nummer vijf van de Eredivisie kreeg een koekje van eigen deeg toen er een gele orkaan uit Noorwegen de Johan Cruijff ArenA binnenkwam.”



De houding van routinier Henderson zorgt voor verbazing. “Bij Ajax maakte Jordan Henderson zijn Europese debuut. De voormalig aanvoerder van Liverpool had moeite om het tempo bij te benen en was zijn frustraties niet de baas toen hij kort voor tijd een gele kaart pakte.”

De Noorse tabloid VG trekt een pijnlijke conclusie. “Duidelijk is dat Ajax niet langer meer de topclub is die een paar jaar geleden grote schade aanrichtte bij Juventus en Real Madrid. Het dickpic-schandaal heeft zijn sporen nagelaten binnen de club”, doelt het medium op het vertrek van technisch directeur Marc Overmars in februari 2022.

Nederlandse media

De Nederlandse journalisten zijn nog relatief mild voor Ajax, al is journalist Valentijn Driessen induidelijk. “Over een week op bezoek in het Noorse stadje 200 kilometer boven de poolcirkel zal Ajax beter voor de dag moeten komen om uitzicht te houden op de enig overgebleven hoofdprijs voor de Amsterdammers.”

Volgens Driessen liet Ajax tegen Bodø/Glimt een labiele indruk achter. “Met af en toe vloeiende combinaties sneden de Noren eenvoudig door de linies van Ajax heen op weg naar doelman Diant Ramaj.” De journalist weigert te stellen dat Bodø/Glimt een ‘wonderploeg’ is.

“Anders zouden Hakon Evjen en Fredrik André Bjørkan niet tot de beste spelers behoren”, aldus Driessen. “De aanvallende middenvelder en linksachter mislukten eerder in hun carrière bij respectievelijk AZ en Feyenoord.”

Johan Inan schrijft namens het Algemeen Dagblad dat Ajax al dood en begraven leek, tot de club door een ‘knotsgekke wederopstanding’ in blessuretijd hoop mag blijven houden. Wel is de journalist kritisch op het spel dat de Amsterdammers lieten zien in de Johan Cruijff ArenA.

“Er was maar één team dat een duidelijk plan had, veel gevaar stichtte en twee goals maakte”, aldus Inan. “En Ajax? Dat modderde lange tijd maar weer wat aan.” Toch is er volgens de journalist nog hoop.

“Het tweeluik leek na dik een uur al gespeeld. Tot Ajax weer va banque ging spelen. In Friesland leverde dat net niet de gelijkmaker op, maar tegen Bodø dus wel, waardoor de return er volgende week alsnog toe doet. Dat mag gerust als een wonder beschouwd worden.”

De conclusie van Willem Vissers namens de Volkskrant kan gerust pijnlijk genoemd worden. De journalist zag dat de Ajax-fans in het stadion 'niet eens meer verbaasd reageerden'. "Ajax is nu eenmaal een matig elftal, dat na een opleving onder trainer John van ‘t Schip weer naar beneden dondert, op weg naar de ondergrens van de bijna vergeten voorganger Maurice Steijn."

