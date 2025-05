Ajax denkt er serieus over na om oude bekende terug te halen

Ajax denkt er serieus over na om Jeffrey de Lange terug te halen naar Nederland. Dat meldt Mounir Boualin. De 27-jarige keeper is momenteel de tweede doelman achter Gerónimo Rulli bij Olympique Marseille. De Lange staat hoog op de lijst van de Amsterdammers.

Ajax beschikt momenteel over Remko Pasveer, Matheus en Jay Gorter. De Amsterdammers hopen het aflopende contract van Pasveer te verlengen, terwijl het nog niet duidelijk is of de koopoptie in het huurcontract van Matheus gelicht wordt. Gorter lijkt te mogen vertrekken.

De Lange verruilde Go Ahead Eagles vorig jaar zomer voor Marseille, dat twee miljoen euro voor hem betaalde. In Frankrijk is de doelman de stand-in van Rulli, die de onbetwiste eerste keus is van Roberto De Zerbi.

Voetbalzone sprak een maand geleden met De Lange over zijn avontuur in Marseille. “Het is natuurlijk wel lastig dat ik niet superveel speel. Dat ga ik liever ook niet té lang volhouden. Uiteindelijk wil elke speler spelen, ik ook. Dat moet ook wel snel gaan komen, anders word ik er geen gelukkiger mens van.”

“Aan de andere kant ben ik ook heel realistisch: ik kom van Go Ahead Eagles. Als ik mijn huidige niveau vergelijk met mijn niveau toen ik wegging uit Nederland, is dat al een wereld van verschil. Dat stop ik weer in mijn rugzak”, aldus De Lange.

De in Amstelveen geboren keeper is geen onbekende voor Ajax. De Lange speelde namelijk tussen 2006 en 2017 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het nooit. De keeper vertrok in de zomer van 2017 transfervrij naar FC Twente. De Lange ligt nog tot medio 2027 vast bij Marseille.