Jeffrey de Lange geniet bij Olympique Marseille, maar is Go Ahead Eagles nog niet vergeten: 'De bekerfinale? Ik gun het die mensen zó ontzettend'

Van een plek op de bank bij FC Twente naar een droomtransfer naar Olympique Marseille. En dat binnen twee jaar. De carrière van Jeffrey de Lange (27) is de laatste seizoenen razendsnel gegaan. De doelman maakte de opmars van Go Ahead Eagles bovendien van dichtbij mee en weet als geen ander wat een overwinning in de bekerfinale tegen AZ zou betekenen voor de mensen in Deventer. Een gesprek over zijn jaren bij Kowet, overstap naar L’OM, het werken met Roberto De Zerbi én de bekerfinale van maandag. “Ik gun het Go Ahead Eagles en de mensen eromheen zó ontzettend.”

Door Noël Korteweg

De Lange doorloopt de jeugdopleiding van Ajax en stapt in de zomer van 2017 over naar FC Twente. Daar groeit hij een aantal jaar later uit tot tweede doelman. “Toen Joël Drommel wegging, dacht ik: eigenlijk is het wel tijd om te gaan spelen. Dat gebeurde niet, omdat Lars Unnerstall kwam. Toen kreeg ik al het gevoel dat ik misschien beter een beetje verder kon gaan kijken. Nadat ik een paar keer had gespeeld, dacht ik helemaal: dit moet ik elke week hebben. Ik had voor mezelf het idee dat ik het niveau makkelijk aankon.”

Na zijn tweede duel voor FC Twente, begin 2022 op bezoek bij Willem II, weet hij het zeker: hij wil ergens aan spelen toekomen. “Ik zei toen tegen de club: ‘Als er volgend jaar niks verandert, zou ik graag willen kijken wat de opties zijn. Als er dan iets moois voorbijkomt, zou ik graag willen vertrekken.’ Ik had alleen nog een doorlopend contract, waardoor het even puzzelen werd. Er waren meerdere opties. Ik heb bij Go Ahead een gesprek gehad met René Hake en Eric Weghorst (de keeperstrainer, red.). Ik kende hen nog van FC Twente. Na dat gesprek was ik gelijk om.”

Overstap naar Kowet

En dus vertrekt De Lange medio 2022 naar Go Ahead Eagles. “In het begin zeiden Hake en Weghorst: ‘We moeten de voorbereiding even afwachten en zien hoe je het doet.’ Kijk, ik was de tweede keeper bij FC Twente en had niet heel veel gespeeld. Ze zeiden wel: ‘Wat ons betreft word je de eerste keeper, maar we moeten natuurlijk wel een kleine slag om de arm houden. Je moet wel nog even laten zien dat je het écht aankan.’ Eigenlijk was het vrij snel duidelijk dat dat goed ging komen.”

De goalie is dat seizoen voor het eerst in zijn carrière de vaste man onder de lat in het betaald voetbal. “Hoe ik dat ervaren heb? Het was prachtig. Het begon moeilijk, want we wonnen in de eerste vijf wedstrijden niet één keer. Er ontstond niet echt druk, want iedereen bleef vrij rustig, maar je dacht wel: het zal toch niet... Daarna heb ik eigenlijk alleen maar genoten. Ik heb dat seizoen geen minuut gemist in de Eredivisie. Dat voelt zó fijn en is iets waar ik echt trots op ben. En dat bij zo’n mooie club. Go Ahead is echt een geweldige club. Dat je je eerste échte jaren als profvoetballer bij zo’n club mag spelen en zoveel vertrouwen krijgt... Dat voelde heel goed.”

De Lange is ook tijdens zijn tweede seizoen in Deventer onomstreden. Het is het mooiste jaar uit zijn carrière tot dusver. “Ja, absoluut. De manier waarop we voetbalden was echt uniek. Daar hadden heel veel ploegen het heel lastig mee. De speelwijze paste ook helemaal bij mij als keeper. Het zat in het team ook ontzettend goed, de sfeer was geweldig. Als je de play-offs haalt en die ook nog wint, dan is dat echt een bekroning voor die twee jaar. Wat ons geheim was? Het jaar daarvoor begonnen we aan iets te bouwen. Die lijn trokken we het seizoen daarna helemaal door. Het was ook fijn dat bijna iedereen is gebleven na dat eerste jaar. Daardoor hadden we een hele sterke groep. Het team stond voorop.”

Behalen van Europees voetbal

Go Ahead Eagles verrast vriend en vijand door FC Utrecht in de finale van de play-offs te verslaan. De Lange kan zich het duel in Stadion Galgenwaard nog heel goed herinneren. “In die wedstrijd zat álles wat een voetballiefhebber graag wil zien. Het is sowieso al bijzonder dat je een finale mag spelen. Volgens mij speelden we best wel aardig en ik was zelf ook nog twee keer belangrijk.”

“Ik weet nog heel goed dat de scheidsrechter affloot. Ik was helemaal kapot. Het was een lang seizoen, ik had niks gemist... De eerste tien seconden na het eindsignaal dacht ik: het seizoen zit er eindelijk op. Daarna dacht ik gelijk: we hebben het gewoon geflikt. Dat was een en al euforie. We hebben gewoon de play-offs gewonnen met Go Ahead Eagles. We speelden ook tegen best moeilijke tegenstanders. We speelden NEC-uit en dus FC Utrecht-uit. Dat zijn geen makkelijke potjes. Dan win je ze allebei en ga je de Conference League in met Go Ahead Eagles.”

Imago

Er barst direct na het laatste fluitsignaal een volksfeest los in Deventer. “Dat was echt geweldig. Het begon eigenlijk al op de weg terug vanuit Utrecht. In de bus was het al chaos”, lacht De Lange. “Op een gegeven moment moesten we zelfs stoppen op een parkeerplaats langs de snelweg, omdat we Deventer nog niet in konden. Het was daar één grote chaos met auto’s en mensen op de straten. We hebben toen denk ik nog 45 minuten met een muziekbox op een parkeerplaats langs de snelweg gestaan.”

De Lange geniet zichtbaar wanneer hij vertelt over dat moment. “Het was echt prachtig. Dat tekent ons team: we konden het ook gewoon op een parkeerplaats gezellig hebben met elkaar. Dat zijn momenten die je altijd bij zullen blijven. Ik wist toen wel al een beetje dat ik in de zomer wellicht ging vertrekken. Dat maakte het nog specialer voor mij. Aan de andere kant dacht ik ook gelijk aan de wedstrijden die in de Conference League op het programma stonden. Misschien moet ik toch nog een jaartje langer blijven.”

Vertrek van Hake

Iemand die niet meer bij die Conference League-duels met SK Brann is, is Hake. De architect achter het grote succes van Go Ahead Eagles verruilt Kowet zes weken na de finale in Utrecht voor Manchester United. “Dat was drie weken voor de eerste wedstrijd tegen SK Brann. Toen dachten we wel: oh, hoe gaat dit nu verder? Ik ben natuurlijk op hetzelfde moment als René begonnen bij Go Ahead Eagles. Hij had een bepaald doel en project voor ogen. Hij heeft het die twee jaar zo goed neergezet en écht iets teweeggebracht. Als je dan hoort dat jouw trainer naar Manchester United gaat... Mijn eerste reactie was: ‘Gelijk doen, zonder twijfel.’ Dat heeft hij ook verdiend, toch? Je dacht daarna wel gelijk: we spelen over drie weken wel tegen SK Brann. En nu?”

De Lange bewaart hele goede herinneringen aan zijn samenwerking met Hake. “Hij is heel belangrijk voor mijn ontwikkeling geweest. René heeft me jaren geleden ook naar FC Twente gehaald. Het was destijds voor mij ook een hele bewuste keuze om niet bij Ajax te tekenen, maar naar FC Twente te gaan. Daar kon ik echt richting het eerste elftal. Hake zei toen: ‘Kom naar FC Twente, dan kan je je hier komen ontwikkelen. Dat gaat je helpen.’ Als uitgerekend hij je dan ook weer terughaalt naar Go Ahead Eagles en je direct het vertrouwen geeft, dan voelt dat geweldig. Zonder die twee jaar bij Go Ahead had ik natuurlijk geen transfer gemaakt naar Olympique Marseille. Hij is daarin superbelangrijk geweest.”

Imago

Simonis

Paul Simonis is de opvolger van Hake in de Adelaarshorst. De nieuwe trainer maakt direct grote indruk op De Lange. “Hij was vanaf het eerste moment geweldig. Paul groeide in hele korte tijd bijna uit tot een vriend. Zo kon ik met hem omgaan. We hebben af en toe nog steeds contact.” De keeper is lovend over het werk dat Simonis verricht bij Go Ahead Eagles. “Hij straalt een bepaalde rust uit. Ik denk dat dat een hele grote kracht van hem is.”

“Hij stapte op een moeilijk moment in, zo kort voor twee belangrijke wedstrijden in de Conference League. Toch straalde hij altijd rust uit. Paul is goed in de communicatie en dat hielp mij enorm. Go Ahead heeft een geweldige keuze gemaakt door voor Paul te gaan. Ik kende hem nog niet, maar hij heeft eerder al eens bij de club gewerkt als assistent. Ze wisten precies wat ze in huis haalden. Een geweldige keuze, wat mij betreft. Of ik toen al had verwacht dat ze zo’n seizoen tegemoet gingen? Ik had sowieso heel veel vertrouwen in de spelers.”

“Op een gegeven moment ging er een aantal jongens weg, maar dan moet je eigenlijk kijken naar wat Go Ahead al een paar jaar gedaan heeft. Elke keer zat er bijna al een vervanger op de bank voordat een basisspeler wegging. Op de trainingen zag je ook dat iedereen niet heel ver van elkaar vandaan zat qua niveau. Toen we werden uitgeschakeld in de Conference League, wat in mijn ogen niet helemaal terecht was, dacht ik wel even: het zal toch niet een heel moeilijk jaar gaan worden voor Go Ahead? Ik merkte daarna al heel snel dat dat wel goed ging komen.”

‘Daar word je voetballer voor’

De Lange geniet, ondanks het resultaat, van het tweeluik met Brann. “Dat was echt fantastisch. Dat zijn momenten en ervaringen die je mee wil maken als voetballer. Daar word je voetballer voor: buitenlandse tripjes, wedstrijden in de Conference, Europa en misschien zelfs wel Champions League. Dat zijn competities waarin elke speler wil spelen. Dat je dat dan uitgerekend meemaakt met Go Ahead, de club die mij de kans heeft gegeven, is superbijzonder.”

Imago

De trip naar Noorwegen is om meerdere redenen extra beladen voor de goalie. “Toen wist ik al dat er die week waarschijnlijk iets ging gebeuren. Er waren wat clubs bezig en ik had het idee dat een aantal best dichtbij was.” Ook komt er na het duel met Brann een eerbetoon aan Kees Vierhouten, de toenmalige eigenaar van de club die op 5 juni op 51-jarige leeftijd onverwachts is overleden. “Daar had ik het zwaar mee, want ik was heel goed met Kees. We hebben zijn droom waar kunnen maken door Europees voetbal te spelen. Op dat moment realiseerde ik me ook nog dat het weleens mijn laatste wedstrijd voor Go Ahead zou kunnen zijn. Ik had het er heel moeilijk mee. Een paar dagen later zat ik in het vliegtuig naar Marseille.”

Droomtransfer naar Frankrijk

“Dat is heel snel gegaan. Ik kreeg een belletje van mijn vader, die zei dat De Zerbi me wilde spreken. Iedereen bij Marseille was heel lovend over me en zei dat ik hun keeper moest en zou worden. Voordat ik het wist hadden ze al een bod neergelegd bij Go Ahead. Een dag later zat ik in het vliegtuig.” De Zerbi maakt tijdens de gesprekken veel indruk op de keeper. “Volgens mij had hij in anderhalve dag veertig of vijftig wedstrijden van mij bekeken. Hij was er echt druk mee bezig geweest en de technisch directeur had mijn zaakwaarnemer om twee of drie uur ’s nachts gebeld. Hij zei: ‘Wat er ook gebeurt, we moeten hem hebben.’ Dat was allemaal heel overtuigend.”

Marseille is niet de enige optie voor De Lange. Ook onder meer Blackburn Rovers en Ajax hebben hem op het oog. “Marseille was alleen zó overtuigend en het verhaal van de trainer was heel duidelijk. Voor mij was het het totaalplaatje. De trainer, club, speelwijze, spelers... Ik hoefde er niet heel lang over na te denken. Als je de kans krijgt om bij Marseille te spelen, laat je die niet lopen. Ik kom van Go Ahead, dus de stap was enorm. Dat ik geduld moest hebben en in het begin niet superveel ging spelen, was logisch. Aan de andere kant merk ik dat ik het heel goed doe en dat de trainer heel veel vertrouwen in me heeft. Al mijn ervaringen met De Zerbi stop ik weer in mijn rugzak.”

De Lange weet vóór zijn komst al dat Marseille een ‘immens grote club’ is. “Maar al mijn verwachtingen werden overtroffen toen ik hier aankwam. Toen besefte ik me pas écht hoe gigantisch deze club is. Marseille is de grootste club van Frankrijk. We hebben overal in het land fans. Als we vliegen naar Brest, dat vanaf hier zo’n twaalf uur rijden is, staat het hele vliegveld vol met supporters. Dat zijn gave dingen. Ik wist dat Marseille groot was, maar niet dat de club zó groot was.”

Marseille haalt drie dagen na de komst van De Lange ook Gerónimo Rulli binnen. De Argentijn komt over van Ajax. “Daar wist ik van”, zegt de Nederlander. “Hij landde volgens mij een dag na mij in Marseille. Hij kwam als nummer één, maar de club heeft heel duidelijk gezegd dat ze twee eerste keepers wilden halen. Ze willen het risico niet nemen dat de nummer twee minder is dan de nummer één.”

De eerste week van De Lange na zijn komst is hectisch. Heel hectisch. “Twee dagen na de wedstrijd tegen Brann in Noorwegen vloog ik naar Marseille om mijn contract te ondertekenen. Weer twee dagen later vlogen we met Marseille naar Augsburg voor een oefenwedstrijd. Toen ben ik van München naar Amsterdam gevlogen om wat spullen op te halen in Nederland en die zondag nog bij Go Ahead Eagles te gaan kijken. Zondagavond vloog ik weer terug naar Marseille. Dat was een pittige week. Mijn vertrek bij Go Ahead ging heel snel, dus ik vond dat ik nog even terug moest gaan om de mensen rustig te kunnen bedanken.”

Start bij Marseille

Het duurt even voordat De Lange een huis kan vinden in Marseille. “De watersporten van de Olympische Spelen werden hier in Marseille georganiseerd, waardoor er niet heel veel huizen beschikbaar waren. We hadden goed contact met een hotel, dus ik zat de eerste paar weken daar. Later hebben we een heel mooi huis gevonden in Marseille. Ik ben heel goed opgevangen door de club. Het is ongelooflijk hoe goed alles hier geregeld is. De mensen zijn hier superaardig. Het is bizar hoe erg iedereen hier voor je klaarstaat. Dat heb ik nog niet vaak op deze manier meegemaakt. Alles wordt hier tot in de puntjes voor je geregeld.”

De Nederlander deelt de kleedkamer opeens met spelers als Adrien Rabiot en Pierre-Emile Højbjerg. “Op de training dacht ik wel: het niveau ligt serieus hoog. Je staat opeens met spelers op het veld die bij absolute topclubs hebben gespeeld. Dat niveau triggerde me ook wel gelijk. Oké, dan ga ik mezelf hiermee meten. Dat vond ik eigenlijk alleen maar mooi. Wie de meeste indruk op mij maakten? Rabiot en Mason Greenwood. Die hebben zóveel kwaliteit, dat is ongelooflijk. Daar kijk ik af en toe nog steeds met bewondering naar.”

De Lange fungeert bij Marseille als tweede doelman. Dat is even schakelen, na twee geweldige jaren bij Go Ahead Eagles. “Dat is wel lastig, hoor. Dat gaat ook niet wennen, denk ik. Ik zei al tegen m’n vader: ‘Het moet niet te lang duren, want anders ga ik vervelend worden’”, lacht de keeper. “Het is wel lastig als je weet dat je in het weekend niet speelt. Gelukkig heb ik vanuit mezelf heel veel motivatie, waardoor ik ervoor kan zorgen dat ik er altijd klaar voor ben.”

“Het is natuurlijk wel lastig dat ik niet superveel speel. Dat ga ik liever ook niet té lang volhouden. Uiteindelijk wil elke speler spelen, ik ook. Dat moet ook wel snel gaan komen, anders word ik er geen gelukkiger mens van. Aan de andere kant ben ik ook heel realistisch: ik kom van Go Ahead Eagles. Als ik mijn huidige niveau vergelijk met mijn niveau toen ik wegging uit Nederland, is dat al een wereld van verschil. Dat stop ik weer in mijn rugzak.”

“Tuurlijk hoop je misschien wel op iets meer kansen. De Zerbi rouleerde heel veel bij Brighton & Hove Albion toen er heel veel wedstrijden waren. Wij spelen op dit moment geen Europees voetbal, dus dan speel je niet superveel wedstrijden. Wie weet dat hij volgend jaar weer gaat rouleren. Ik hou me daar een beetje aan vast”, aldus De Lange, die wel twee keer zijn opwachting maakt in de Coupe de France. Marseille wint van Saint-Étienne (0-4), maar verliest na een penaltyserie in eigen huis van LOSC Lille. “Die wedstrijden waren heel mooi”, zegt de goalie.

“De trainer zegt altijd: ‘Als je in het Vélodrome kan spelen, kan je overal spelen.’ Er zitten hier zeventigduizend mensen. De sfeer in ons stadion is ongelooflijk. We speelden thuis tegen Lille en dat was echt een hele mooie wedstrijd. Ik keepte ook echt goed, maar we verloren na strafschoppen. Dat was wel jammer, omdat je hoopt dat je je tijdens zo’n penaltyserie kan onderscheiden. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een beetje een loterij en de strafschoppen werden aardig binnengeschoten.”

Werken met De Zerbi: ‘Ook als mens is hij super’

De Lange leert veel van De Zerbi, die ook aan zijn eerste seizoen bij Marseille bezig is. “Het is geweldig om met hem te werken. Ik geniet er heel erg van. Als ik kijk naar hoeveel hij ermee bezig is en wat zijn voetbalvisie is, dan is dat echt prachtig. Hoe hij met ons wil voetballen is zó mooi. Natuurlijk gaat dat af en toe fout en loopt het niet altijd zoals het moet lopen, maar hij heeft een doel voor ogen en daar wijkt hij niet van af. Dat interesseert me enorm.” De Zerbi spreekt wel wat Engels, maar geeft de voorkeur aan Italiaans zodat hij zijn emoties goed kan overbrengen. Marseille heeft daarom zowel een Franse als Engelse tolk in dienst. Zij vertalen het Italiaans voor de spelersgroep.

Imago

“Dat is ook prachtig. Ik weet nog dat ik tijdens onze eerste meeting na mijn komst verkeerd was gaan zitten. Ik zat midden in de zaal en de trainer begon Italiaans te praten. Ik dacht: hier versta ik helemaal geen klote van. Achter in de zaal hoorde ik de Engelse tolk praten. Ik dacht: fuck, ik zit verkeerd. Ik had bij die Engelse tolk moeten gaan zitten”, lacht De Lange. “We hebben een paar Engelstalige jongens. Wij hebben dus onze eigen tolk, die het Italiaans naar het Engels vertaalt. Dat gaat prima. De Zerbi schreeuwt in het Italiaans, waarna de Franse tolk dat ook in het Frans schreeuwt. De Engelse tolk vertelt het wat rustiger aan ons. De trainer is het op deze manier gewend, want zo deed hij het bij Brighton ook. Toen was de Engelse tolk zijn rechterhand.”

“Ik werk nu bijna een jaar met De Zerbi samen, dus als hij in het Italiaans praat, begrijp ik bijna alles. Als het over voetbal gaat, kan hij net zo goed in het Chinees praten. Iedereen begrijpt dat wel”, vervolgt De Lange, die lovend is over de werkwijze van de trainer. “Hij heeft ons verteld dat hij een bepaald doel voor ogen heeft en dat hij dat op deze manier uitwerkt. ‘Sta je daarachter, ga je met me mee. Zo niet, ga je niet met me mee.’ Zo simpel is het. Hij zegt bijna dagelijks dat we het doel voor ogen moeten houden en dat het dan goedkomt.”

Trainingen van twee uur zijn niet ongebruikelijk bij Marseille. Soms laat De Zerbi oefeningen wel tien keer opnieuw uitvoeren. “Of twintig keer”, lacht De Lange. “Hij is heel erg van de patronen en wil dat we op elke situatie kunnen reageren. De Zerbi is daar heel streng in. Vooral als keeper is het heel belangrijk dat je kan lezen wat er voor je gebeurt en je weet wat er nodig is om onder de druk uit te kunnen voetballen. Daar kan hij aardig op stampen.” Ook buiten het veld maakt De Zerbi indruk op De Lange, die net voor het eerst vader is geworden. “Hij is als mens ook super. Het is echt een geweldige kerel.”

“Ik heb persoonlijk een hele goede klik met hem. Hij heeft tijdens de zwangerschap van mijn vriendin heel vaak gevraagd hoe het met haar ging. ‘Als je even een dagje thuis wil blijven om voor je vriendin te zorgen, moet je dat gewoon doen. Dat is geen enkel probleem.’ Toen mijn zoontje werd geboren waren de eerste bloemen die we binnenkregen van hem. Dat is heel mooi en laat ook wel zien dat hij een goed mens is.”

Leven in Frankrijk

De Lange geniet ook van het leven buiten het voetbal. “Het leven hier is heel mooi. Fransen zijn wel andere mensen dan Nederlanders, vind ik. Veel Fransen weigeren gewoon om Engels te praten, dus dat is weleens lastig”, lacht hij. “We zijn onlangs verhuisd van Marseille naar Aix-en-Provence, een stadje net boven Marseille. Het is hier heel mooi. We zitten op ongeveer anderhalf uur rijden van Saint-Tropez en Cannes. Monaco ligt hier ongeveer twee uur vandaan. Het is hier gemiddeld achttien of negentien graden. Volgende week wordt het volgens mij 23 of 24 graden. Dat is ontzettend lekker.”

“We zijn verhuisd naar Aix-en-Provence omdat we natuurlijk een zoontje hebben gekregen. Daar is het allemaal iets rustiger, waardoor het wat makkelijker wordt om met de kleine de straat op te gaan. Er zijn een hoop fans in Marseille, dus je kan niet heel makkelijk over straat. In Aix-en-Provence gaat dat wat beter. In het begin van het seizoen gingen we soms met ons hondje naar het strand, lunchen of chillen aan het zwembad.”

“Ik mis Nederland ook wel, hoor. Het wordt denk ik onderschat hoe fijn Nederland is en hoe lekker het is om je familie dicht bij je te hebben. Dat is het enige nadeel aan in het buitenland wonen, vind ik.” De Lange hoeft producten als pindakaas en hagelslag gelukkig niet te missen. “Nee, nee. De pindakaas en hagelslag hebben we hier allemaal staan. Dat neemt de familie altijd netjes mee”, zegt hij lachend.

‘Ik gun het de mensen bij Go Ahead Eagles zó ontzettend’

Hoewel De Lange zijn droom leeft in Marseille, is hij Go Ahead Eagles nog altijd niet vergeten. “Ik kijk elke wedstrijd van ze. Ze doen het echt top. Ik geniet heel erg van de drive van het team. Als ze de bal verliezen, zie je Victor Edvardsen bijvoorbeeld van de ene naar de andere zestienmeter sprinten. Dat vormt zo’n team. Als je ziet hoeveel beweging en diepgang er is aan de bal, hoe goed de opbouw gaat... Daar kan ik heel erg van genieten.”

De keeper heeft nog regelmatig contact met Simonis. “Ik sprak hem na de geboorte van mijn kind ook even. Mijn vriendin was al zwanger toen we met Go Ahead Eagles naar Noorwegen gingen, dus dat was nog met Paul. Laatst hadden ze een geweldige wedstrijd gespeeld. Ik appte: ‘Wat een topwedstrijd en topresultaat. Ga zo door.’ Of hij een toptrainer kan worden? Ja, dat denk ik wel. Hij bezit alle facetten om een hele goede trainer te worden. Hij heeft een fantastische keuze gemaakt door bij Go Ahead Eagles te beginnen als hoofdtrainer. Als je dan gelijk in je eerste jaar de bekerfinale bereikt en op deze positie op de ranglijst staat... Dat zegt een hoop.”

De Lange kan door zijn verplichtingen bij Marseille niet bij de bekerfinale in De Kuip zijn. “Dat is heel jammer. Als het mogelijk was geweest, was ik even op en neer gegaan. Wat ik van de finale verwacht? De een zegt dat AZ iets beter is en de ander vindt dat Go Ahead er op dit moment beter voorstaat. Ik denk dat het een rustige wedstrijd wordt en beide elftallen gefocust zullen zijn om niet het eerste doelpunt tegen te krijgen. Daarna valt het de kant op van Go Ahead, denk ik. Je wil een voorspelling horen? Het wordt 1-2 voor Go Ahead.”

De Lange weet als geen ander wat er loskomt bij de fans als zijn voorspelling inderdaad werkelijkheid wordt. “Ik hoop dat het feest nóg mooier wordt dan toen we de play-offs wonnen. Europees voetbal halen is natuurlijk ongelooflijk mooi, maar het is geen tastbare prijs. Een beker is nóg mooier. Dat gun ik de club en de mensen eromheen ook zó ontzettend. Het winnen van de bekerfinale zou een bekroning zijn voor de afgelopen twee à drie jaar, waarin zoveel gebeurd is. Het zou een bekroning zijn voor iedereen rond deze prachtige club. Het is ook niet onterecht dat ze nu in de finale staan, hè. Dat vind ik ook zo mooi. Ik heb heel veel zin in de wedstrijd. Ik ga zeker kijken. Ajax is natuurlijk ook mijn club, dus het zou heel mooi zijn als Go Ahead de beker wint en Ajax de titel pakt”, sluit De Lange af.

