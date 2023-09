Ajax bevestigt overgang voor Francisco Conceição en maakt details bekend

Vrijdag, 1 september 2023 om 22:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:29

Francisco Conceição maakt het seizoen af bij FC Porto, zo bevestigt Ajax via de officiële kanalen. De vleugelspeler maakte vorig seizoen de overstap van Porto naar Ajax, maar wist nooit een vaste basisplaats te veroveren. Nu huurt Porto de rechtsbuiten weer terug van Ajax. Aan het eind van het seizoen hebben de Portugezen de optie om Conceição definitief over te nemen.

Met de huurtransfer neemt Ajax afscheid van de enige pure rechtsbuiten in de selectie. Conceição kwam vorig seizoen voor de vastgestelde afkoopsom van vijf miljoen euro naar Amsterdam. Hoewel de nu twintigjarige Portugees regelmatig goed inviel, kreeg hij van trainers Alfred Schreuder en John Heitinga bijna nooit een basisplaats. Ajax heeft deze zomer met Georges Mikautadze en Carlos Forbs twee spelers binnengehaald die eventueel op de rechtsbuitenpositie terecht kunnen, terwijl ook Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mika Godts een optie op die positie kunnen zijn voor Maurice Steijn. Niemand van al die spelers heeft rechtsbuiten echter als voorkeurspositie.

Het perspectief op speeltijd is gering voor Chico, waardoor Porto eerder deze zomer al poogde hem binnen te halen. Ajax wees de eerdere voorstellen van os Dragões af. De Amsterdammers plaatsten Conceição relatief hoog in de salarisschaal, waardoor de club meer geld wilde zien. Nu is een akkoord toch bereikt.

Conceição treft bij Porto zijn vader Sérgio, de hoofdtrainer van de Portugese topclub. Conceição senior wil meer opties op de flanken hebben en ziet zijn zoon dan ook graag naar de club komen. Francisco Conceição, die nog tot medio 2027 vastligt bij Ajax, kwam in zijn jaar in Amsterdam tot 28 optredens in het eerste. Daarin was hij goed voor een treffer en drie assists. De inmiddels naar West Ham United vertrokken Mohammed Kudus genoot vorig jaar vaak doorgaans de voorkeur op de rechtsbuitenpositie.