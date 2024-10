Ajax begint met Wout Weghorst en opvallende rechtsbuiten aan Klassieker; Steven Berghuis terug in selectie

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft bekendgemaakt welke elf spelers hij opstelt in de Klassieker tegen Feyenoord. De Italiaan kiest voor Wout Weghorst in de punt van de aanval, terwijl ook Chuba Akpom in de basis staat. Steven Berghuis keert ondertussen na een periode van blessureleed terug in de wedstrijdselectie tegen z'n oude club. Het duel begint om 18:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Remko Pasveer staat onder de lat in De Kuip, waar Ajax met de gebruikelijke vier verdedigers aantreedt. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato vormen de defensie van de Amsterdammers.

Het middenveld bestaat uit Davy Klaassen, Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Weghorst wordt voorin bijgestaan door Chuba Akpom, die opvallend genoeg als rechtsbuiten lijkt te starten, en Mika Godts (links). Gastón Ávila, Sivert Mannsverk en Kristian Hlynsson zijn niet van de partij.

Qua resultaten doet Ajax het naar behoren. De ploeg van Farioli doet bovenin mee in de Europa League en heeft evenveel punten als Feyenoord, met bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Het spel van de Amsterdammers is de laatste tijd echter niet altijd overtuigend, in tegenstelling tot dat van Feyenoord.

De Rotterdammers worden dan ook gezien als favoriet. Farioli gaat desondanks uit van een positieve insteek. “We willen dominant zijn in Rotterdam. We bereiden ons voor op de wedstrijd en de manier van spelen, met en zonder bal.”

“We spelen tegen een team dat de laatste 28 (29, red.) Eredivisie-wedstrijden ongeslagen is gebleven”, erkent Farioli de aanwezige kwaliteit bij de aartsrivaal. De trainer heeft zijn spelers herinnerd aan de 6-0 nederlaag vorig seizoen. “Dan is het makkelijk om daar extra motivatie uit te putten.”

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Akpom, Weghorst, Godts.