Agent Jansen: ‘Ze hebben nog spijt van die transfer, maar het was me wel gelukt’

Zaakwaarnemer Rob Jansen heeft in KieftJansenEgmondGijp herinneringen opgehaald aan zijn samenwerking met Glenn Helder, die eveneens te gast is in de podcast. Eerstgenoemde was tijdens de spelerscarrière van Helder diens agent en rondde meerdere transfers af. Jansen vertelt hoe de inmiddels 55-jarige oud-voetballer mensen om hem veel cadeaus gaf. “Glenn was heel lief voor mensen, maar hij werd uitgebuit.”

“Ik kan me een paar dingen herinneren wat jouw karakter ook wel een beetje spiegelt”, begint Jansen zijn verhaal. “Op een gegeven kom ik aan op Schiphol, toen jij (Helder, red.) met vrienden op vakantie ging. Ik stond te kijken. Tegenwoordig noemen ze dat ‘entourage’.”

“Top-filmsterren, -voetballers en -artiesten hebben ‘entourages’. Dat was toen nog minder dan nu. Nu is het helemaal gebruikelijk. Ik noem het allemaal ‘parasieten’ en ‘mee-eters’”, zegt de zaakwaarnemer. Helder: “We gingen naar Ibiza en Mallorca.” Jansen vertelt dat hij het gesprek met de mensen om Helder heen aanging. “Er stonden een paar van die tuinkabouters omheen.”

“Ik zeg: ‘Oh, en jullie jongens?’ ‘Ja, wij gaan allemaal mee’, zeiden ze. Ik zeg: ‘Allemaal tickets betaald?’ ‘Nee, Glenn.’ Oké, oké, dacht ik. Die gasten vonden dat niet leuk natuurlijk. Ik zeg tegen Glenn: ‘En voor de rest nog wat?’ Gaf hij ze ook allemaal zakgeld! Hij gaf ze zakgeld! Ik zeg: ‘Glenn, kom op, man!’”, aldus Jansen.

De zaakwaarnemer van onder meer Dirk Kuijt vindt dat gedrag ‘niet goed’. “Maar het typeert ook wel warmte. Glenn was heel lief voor mensen, maar hij werd uitgebuit. We waren ook een keer in Londen, toen ik Glenn naar Arsenal transfereerde. Arsenal heeft er nog spijt van, maar het was me wel gelukt”, lacht Jansen.

“We tekenden dat contract, wat echt een goed contract was. Ik geloof dat ik Helder drie keer miljonair heb gemaakt. We gingen vervolgens de stad in, even Londen bekijken. Er ging een dame van Arsenal mee om ons door Londen te helpen, die onzin. Glenn loopt door Oxford Street of zo langs een juwelierszaak en die vrouw kijkt in de etalage. Er liggen horloges van Rolex en Cartier, allemaal ellende.”

“Hij zegt tegen die vrouw: ‘Wil je dat horloge hebben?’”, vervolgt Jansen. “Die vrouw zegt: ‘Nee, nee, dat mag ik niet.’ Glenn zei: ‘Kies uit, neem maar mee!’ Dus ik zeg tegen Glenn: ‘Joh, misschien een klein detail in dit gesprek, maar je hebt nog geen geld, hè. Hij had net getekend en hij kende die hele vrouw niet!”

