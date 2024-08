Dit is waar Southampton argwaan over kreeg tijdens medische keuring van Feyenoord-doelman Justin Bijlow

Een oude polsblessure van Justin Bijlow is de oorzaak geweest dat de transfer van de doelman van Feyenoord naar Southampton is afgeketst. Dat schrijft Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad. De overgang van Bijlow naar de Premier League was al zo goed als zeker, maar ging op het laatste moment niet door.

De 26-jarige Rotterdammer staat erom bekend dat hij in het verleden al flink wat blessures heeft gehad. Hij kreeg de afgelopen seizoen te maken met onder meer een gebroken pols, een kuitblessure, een knieblessure en een voetbalblessure.

Die polsblessure lijkt nu dus roet in het eten te hebben gegooid. “Southampton viel naar verluidt over de pols van Bijlow. Dat lichaamsdeel heeft hem in het verleden weleens parten gespeeld”, aldus Gouka in het AD.

Begin 2023 kwam Bijlow ruim twee maanden niet in actie vanwege een gebroken pols. Begin vorig seizoen miste hij opnieuw flink wat wedstrijden omdat hij te maken kreeg met een terugslag aan de pols.

Door de blessure blijft de doelman in principe bij Feyenoord, waar hij de concurrentiestrijd weer zal aangaan met Timon Wellenreuther. Sparta Rotterdam-goalie Nick Olij, die werd genoemd als mogelijke opvolger van Bijlow bij Feyenoord, lijkt daarom niet meer in beeld.

Een andere doelman die werd genoemd als mogelijke versterking bij Feyenoord bij een vertrek van Bijlow, is de negentienjarige Plamen Andreev van Levski Sofia. Hij blijft nog wel in beeld bij de Rotterdammers, maar het is de vraag of hij zelf wel als derde keeper wil fungeren in De Kuip.

Calvin Stengs

Eerder deze maand ketste de transfer van een andere Feyenoorder al af: Calvin Stengs. Hij zou naar het Amerikaanse Charlotte FC gaan, maar dat ging op het laatste moment niet door. Naar verluidt had dat te maken met zijn in het verleden beschadigd geraakte knie, maar Stengs zelf sprak dat tegen.