'AC Milan toont interesse in Dávid Hancko en nog een speler van Feyenoord'

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko heeft interesse gewekt van AC Milan, zo weet Calciomercato te melden. De Slowaak heeft in het tweeluik tussen de clubs in de Champions League indruk gemaakt op de Italianen, die goede ervaringen hebben met Eredivisie-spelers.

Hancko is gewild op de transfermarkt en de kans dat hij blijft, lijkt nihil. De verdediger gaf afgelopen winter al al aan open te staan voor een vertrek en was teleurgesteld dat zijn transfer naar Atlético Madrid niet van de grond kwam.

Hancko (27), die in Rotterdam-Zuid een contract heeft tot medio 2028, kan Feyenoord een flinke transfersom opleveren. Milan deed afgelopen winter al zaken met Feyenoord door Santiago Gimenez over te nemen van de Stadionclub.

Gimenez heeft in zijn eerste half jaar een redelijk tot goede indruk achtergelaten en was onlangs nog beslissend in het Serie A-duel met Bologna (3-1), door als invaller tweemaal raak te schieten.

Milan deed in de zomer van 2023 ook al zaken in Nederland, door Tijjani Reijnders over te nemen van AZ. De middenvelder is uitgegroeid tot een van de meest bepalende spelers in het rood-witte shirt, en staat in de belangstelling van onder meer Manchester City.

Die Eredivisie-successen smaken naar meer voor Milan, dat Bayer Leverkusen en Juventus hoopt af te troeven in de strijd om Hancko. Als het aan Milan ligt, blijft het daar niet bij. I Rossoneri zijn namelijk ook geïnteresseerd in Zépiqueno Redmond.

Redmond (18) stond vorig jaar zomer al in de nadrukkelijke belangstelling van Milan, weet Calciomercato. Door de vraagprijs van zes miljoen euro haakte Milan toen af, maar de grootmacht is de spits niet vergeten en weet dat Redmond een aflopend contract heeft. Redmond zou zijn wedstrijden in eerste instantie spelen bij Milan Futuro, het beloftenteam van de club.