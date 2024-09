AC Milan-middenvelder raakt zwaar geblesseerd op kunstgrasveld

AC Milan moet het voorlopig stellen zonder Ismael Bennacer. De middenvelder is tijdens de interlandperiode zwaar geblesseerd geraakt aan zijn kuit en staat volgens Sky Italia mogelijk drie maanden aan de kant. De Algerijn raakte geblesseerd op een kunstgrasveld in Liberia.

Algerije neemt het dinsdag in het kader van de kwalificatie voor de Afrika Cup op tegen Liberia. Het goede gevoel van de midweekse 2-0 zege op Equatoriaal-Guinea verdween echter al snel, toen duidelijk werd dat Bennacer, een van de sterren van het elftal, geblesseerd was geraakt.

De Algerijnse voetbalbond meldde dat de middenvelder wegens een ‘fysiek probleem’ vroegtijdig terugkeert naar Milans trainingscomplex Milanello. Sky Italia weet meer en meldt dat Bennacer zijn kuit heeft afgescheurd. De Algerijnse selectie trainde op een kunstgrasveld, omdat de wedstrijd dinsdag in Paynesville ook op kunstgras wordt afgewerkt.

Het zal ongeveer zes weken duren voordat de kuitspier hersteld is. Pas daarna kan Bennacer weer fysieke oefeningen doen. In het beste geval ligt Bennacer er 2,5 maand uit, maar het is dus goed mogelijk dat het herstel extra tijd is beslag neemt.

Zijn afwezigheid is een hard gelag voor trainer Paulo Fonseca, die nu al zwaar onder druk staat. Milan wist geen van zijn tot nu toe gespeelde Serie A-wedstrijden in winst om te zetten. Tegen zowel Torino als Lazio werd het 2-2, tussendoor verloren i Rossoneri met 2-1 van Parma.

Bennacer kan normaliter flink wat speelminuten rekenen bij Milan, waar hij regelmatig op het middenveld samenspeelt met Oranje-international Tijjani Reijnders. De Nederlander lijkt daar bij afwezigheid van Bennacer voorlopig vergezeld te worden door Yunus Musah of Youssouf Fofana.

Bennacer zal de nationale topwedstrijden tegen Inter, Napoli en Juventus moeten missen. Ook zal hij niet van de partij zijn in de Champions League tegen Liverpool, Bayer Leverkusen, Club Brugge, Real Madrid en Slovan Bratislava.