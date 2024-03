AC Milan mede dankzij beauty Rafael Leão opnieuw langs tien man Slavia Praag

AC Milan heeft zich op vrij eenvoudige wijze weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van trainer Stefano Pioli speelde net als in de heenwedstrijd in Milaan (4-2) lange tijd tegen een tiental van Slavia Praag, dat in eigen huis opnieuw een nederlaag moesten slikken: 1-3. Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek en Rafael Leão scoorden nog voor rust voor Milan.

Bij Milan begon Tijjani Reijnders op de bank. De Oranje-international zag Yunus Musah de voorkeur krijgen op het middenveld. Verder stelde Pioli veelal zijn vertrouwde namen op. Olivier Giroud werd in zijn rug gesteund door Rafael Leão, Loftus-Cheek en Pulisic. Bij Slavia begon Mick van Buren op de bank.

De schrik zal er al vroeg in bij Milan. De mee opgekomen rechtsback Tomás Vlcek raakte met zijn knie de kuit van Mike Maignan, die met een van pijn vertrokken gezicht naar de grond ging. Reservegoalie Marco Sportiello maakte zich direct klaar voor een invalbeurt, stond klaar, maar kon weer zitten toen Maignan toch nog door bleek te kunnen spelen. Dat hij in orde was liet hij even later zien met een katachtige redding op een schot van dichtbij van Mojmír Chytil.

Tomás Holes ging niet lang daarna hard op de enkel van Davide Calabria staan. Arbiter Glenn Nyberg werd door VAR Pol van Boekel naar het scherm geroepen en kwam tot de conclusie dat de actie van Holes een rode kaart waard was. Calabria kon verder, dat gold niet voor Maignan. De Fransman moest zich uiteindelijk toch laten vervangen door Sportiello. De Italiaan zag teamgenoot Pulisic aan de overkant een in alle vrijheid stuiten op Slavia-goalie Jindrich Stanek, die vlak daarna ook Leão van scoren belette.

Stanek moest tien minuten voor het rustsignaal alsnog capituleren. Theo Hernández speelde af op Leão, die op zijn beurt Pulisic bediende. De Amerikaan kapte en schoot met links binnen in de korte hoek: 0-1. Van spanning was, gezien de stand over twee duels en de rode kaart bij Slavia, geen sprake meer.

Sterker nog: het werd al snel 0-2. Na een aanval uit het boekje legde Pulisic breed op Loftus-Cheek, die bij de tweede paal simpel binnentikte. Vlak voor het rustsignaal klonk werd het 0-3 via Leão, die het net vond met een fantastische knal in de kruising.

Van spanning was na rust geen enkele sprake meer. Milan kon vrijuit voetballen en had via Giroud op 0-4 kunnen komen, ware het niet dat de wereldkampioen van 2018 van dichtbij net naast schoot. Matej Jurasek zorgde vlak voor tijd nog voor een eretreffer voor Slavia. De Tsjech

draaide zich knap vrij en rondde schitterend af met een knal in de verre hoek. Zo hadden de thuissupporters toch nog wat reden tot juichen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties