FC Twente v Salzburg: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Na de nederlaag vorige week in Oostenrijk krijgt Twente dinsdag de kans om zich alsnog te plaatsen voor de play-off ronde van de Champions League kwalificatie ten koste van RB Salzburg.

Waar het er in eerste instantie op leek dat dat een schier onmogelijke opgave zou gaan worden nadat Maurits Kjaergaard er in Salzburg vijf minuten voor tijd voor zorgde dat de Oostenrijkers op 2-0 kwam wist Michel Vlap met zijn treffer in blessuretijd de Twentse hoop levend te houden.

De mannen van Joseph Oosting kunnen zich echter geen fouten meer permitteren en zullen er van het begin af aan bovenop moeten zitten.

A anvangstijdstip FC Twente - Salzburg

Datum: 13 augustus, 2024 Aftrap: 19:00 Locatie: De Grolsch Veste

Uitzending FC Twente - Salzburg: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen FC Twente

Youri Regeer is een twijfelgeval in verband met fysiek ongemak. Hij startte afgelopen zaterdag tegen NEC (1-2 winst) nog als rechtsachter, maar viel na ruim een half uur uit met een nekblessure.

Daarnaast is ook Michal Sadilek nog herstellende van een blessure.

Beschikbare spelers Twente

Positie Spelers Keepers: Unnerstall, El Maach, Tyton, Karssies Verdedigers: Hilgers, Van Hoorenbeck, Bruns, Mesbahi, Kuipers, Salah-Eddine, Sampsted Middenvelders: Kjolo, Regeer, Eiting, Besselink, Steijn, Taha, Vlap Aanvallers: Ltaief, Rots, Van Bergen, Lammers, Van Wolfswinkel

Blessures en schorsingen RB Salzburg

Salzburg moet het hoogstwaarschijnlijk doen zonder de geblesseerde keeper Alexander Schlager, verdedigers Hendry Blank, Daouda Guindo en Leandro Morgalla, middenvelders Dijon Kameri en Takumu Kawamura, terwijl ook aanvallers Fernando en Karim Konate de wedstrijd lijken te gaan missen.

Beschikbare spelers Salzburg

Positie Spelers Keepers: Blaswich, Krumrey Verdedigers: Solet, Baidoo, Piatkowski, Okoh, Wallner, Terzic, Dedic, Van der Brempt Middenvelders: Douath, Diambou, Tijani, Kjaergaard, Bidstrup, Capaldo, Forson, Kounfolo Yeo, Hofer, Gloukh Aanvallers: Simic, Ratkov, Nene, Daghim

Recente vorm FC Twente

Datum Wedstrijden Competitie 10 augustus 2024 NEC 1-2 Twente Eredivisie 6 augustus 2024 RB Salzburg 2-1 Twente Champions League kwalificatie 26 juli 2024 Schalke 0-0 Twente Vriendschappelijk

Recente vorm Salzburg

Datum Wedstrijden Competitie 10 augustus 2024 RB Salzburg 5-1 Blau-Weiss Linz Austrian Bundesliga 6 augustus 2024 RB Salzburg 2-1 Twente Champions League kwalificatie 2 augustus 2024 Grazer AK 2-3 RB Salzburg Austrian Bundesliga

