Grote problemen voor FC Twente: trainer Joseph Oosting heeft op één positie geen speler meer over

Grote kopzorgen voor FC Twente-trainer Joseph Oosting. De Tukkers treden donderdag in de voorrondes van de Champions League aan tegen RB Salzburg, maar hebben geen enkele fitte rechtsback in de selectie.

Dat heeft twee hoofdoorzaken. Ten eerste is Youri Regeer waarschijnlijk wegens een blessure niet beschikbaar. Hij startte afgelopen zaterdag tegen NEC (1-2 winst) nog als rechtsachter, maar viel na ruim een half uur uit met een nekblessure.

De andere rechtsback van Twente heeft maandag een transfer afgerond. Alfons Sampsted vertrekt naar het Engelse Birmingham City en is dus niet langer beschikbaar voor Oosting.

Champions League Qualification FC Twente TWE 2024-08-13T17:00:00.000Z 19:00 Salzburg SAL

In afwachting van die overstap zat de IJslands international dit weekend al niet bij de selectie van de Enschedeërs. Toen Regeer uitviel, werd Anass Salah-Eddine, van origine linksback, voor hem in de ploeg gebracht. De kans is groot dat de voormalig Ajacied donderdag ook als de vervanger van Regeer fungeert.

Bart van Rooij

Door de dunne spoeling aan de rechterkant van de defensie is Twente van plan zich te gaan roeren op de transfermarkt. Vermoedelijk zoekt de club een oplossing dicht bij huis.

NEC-verdediger Bart van Rooij, afgelopen weekend nog een van de spelers die het tegen Twente opnam, is namelijk in beeld als opvolger van de vertrokken Sampsted. Oosting bevestigde de interesse maandag op een persmoment.

"Hij speelde niet slecht (afgelopen zaterdag, red.), ik vind het een goede rechtsback. Dat vindt Arnold Bruggink ook, ja", aldus de oefenmeester, die niet wilde onthullen hoe concreet de interesse in Van Rooij is.