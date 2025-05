AZ neemt na liefst 126 duels afscheid van populaire speler

Bruno Martins Indi vertrekt na vijf jaar bij AZ. Dat maken de Alkmaarders maandagmiddag bekend. De 33-jarige verdediger heeft een aflopend contract in het AFAS Stadion, dat niet wordt verlengd.

Martins Indi werd in 2020 eerst door AZ gehuurd van Stoke City, om een klein jaar later definitief te worden overgenomen. Sindsdien kwam hij tot 126 officiële duels namens AZ.

In eerste instantie was hij vaste kracht in de verdediging van de nummer vijf van afgelopen Eredivisie-seizoen. Door veelvuldig blessureleed kwam hij echter tot steeds minder speelminuten. Wel was hij vorige maand bijvoorbeeld nog basisspeler en aanvoerder tijdens de na strafschoppen verloren finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles.

“Toen ik besloot naar AZ te komen, had ik twee doelen”, blikt Martins Indi terug op de clubwebsite. “Ten eerste wilde ik een prijs pakken met AZ. Iedereen weet hoe dat helaas verlopen is en dat heeft heel veel pijn gedaan. Ten tweede wilde ik het Nederlands elftal weer halen en ik ben trots dat dat gelukt is.”

Martins Indi, die in totaal tot 36 interlands namens het Nederlands elftal kwam, speelde in 2022 zijn tot dusver laatste twee interlands: in de Nations League tegen Wales, uit en thuis.

“Met een lach sluit ik mijn avontuur bij AZ af. Mensen komen en mensen gaan en in de tussentijd hebben we geprobeerd om het maximale eruit te halen. Ik dank mijn gezin voor alle steun en toewijding. Ook ben ik dankbaar voor de vele kundige en warme mensen die ik bij AZ heb ontmoet en de supporters die ons elke wedstrijd hebben gesteund. AZ zit in mijn hart en ik wil alle AZ’ers veel succes wensen. Ik blijf de club volgen", aldus Martins Indi.

Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, reageert ook op het vertrek van de in Portugal geboren speler: “Bruno is de verpersoonlijking van een op-en-top professional. Daarnaast had hij ook oog voor de ontwikkeling van zijn medespelers. Hij maakte tijd en aandacht om alle spelers te prikkelen ten behoeve van hun ontwikkeling. De wijze hoe Bruno bij zijn afscheid de staf en spelers wist te raken met zijn woorden, zegt alles over hoe enorm geliefd Bruno was, is en blijft bij AZ. We bedanken hem voor zijn enorme staat van dienst en wensen hem alle goeds.” Waar de verdediger zijn carrière vervolgt, is nog niet bekend.