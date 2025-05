36-jarige Robert Lewandowski steelt de show bij FC Barcelona in laatste wedstrijd van het seizoen

Het seizoen van FC Barcelona is zondagavond in stijl ten einde gekomen, zij het zonder al te veel spektakel. In de thuishaven van Athletic Club etaleerde Robert Lewandowski (36) zijn kwaliteiten door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen tijdens een 0-3 overwinning, de 28ste competitiezege van het seizoen.

Voorafgaand aan de laatste speelronde in LaLiga stond voor beide ploegen de positie op de ranglijst al vast. Barcelona was reeds kampioen en ook de vierde plek kon Athletic door het betere onderlinge resultaat tegen Villarreal niet meer ontgaan.

Vrijwel het enige wat nog ietwat op het spel stond in deze wedstrijd, naast de eer en winstbonussen voor spelers, was de topscorerstitel. Robert Lewandowski moest een achterstand van liefst zes doelpunten goedmaken op Real Madrid-ster Kylian Mbappé (31 om 25) en leek aan een onmogelijke missie bezig.

Na zeventien minuten keek de Pool mogelijk toch hoopvoller tegen die te beklimmen berg op. Tegen die tijd had Lewandowski er al twee in liggen.

De eerste maakte de superaanvaller in minuut veertien, toen hij door Fermín López precies op maat werd bereikt in de diepte. Drie minuten later was hij haantje-de-voorste bij een doorgekopte corner: 0-2.

In het restant van het eerste bedrijf vielen er geen treffers en ook na rust troffen Lewandowski en consorten geen doel. Het kleine sprankje hoop op de Pichichi-trofee was daarmee verkeken; die eer ging naar Mbappé.

Spektakel bleef na rust lange tijd eveneens uit in het San Mamés, waar Lamine Yamal herhaaldelijk het doelwit was van fluitconcerten. Frenkie de Jong viel tien minuten voor tijd in en kreeg de rood-gele aanvoerdersband om zijn arm. Met de Oranje-international in het veld versierde collega-invaller Dani Olmo een strafschop, die hij zelf feilloos verzilverde voor de 0-3.

Een publiekswissel was er voor Athletic-aanvoerder Óscar de Marcos, die afscheid neemt van het profvoetbal. De rechtsback diende zestien jaar lang de club uit Baskenland en geldt als ware clublegende.