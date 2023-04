Dubbelslag Thomas van den Belt brengt PEC Zwolle nóg dichter bij promotie

Vrijdag, 14 april 2023 om 22:06 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:11

PEC Zwolle heeft vrijdagavond met 2-0 gewonnen van Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. Beide doelpunten kwamen op naam van Thomas van den Belt. Als Almere City FC zondag van ADO Den Haag verliest, zijn de Zwollenaren zeker van promotie naar de Eredivisie. Ook Heracles Almelo won (1-0 tegen Roda JC), terwijl VVV-Venlo en FC Eindhoven gelijkspeelden: 2-2

PEC Zwolle - Telstar 2-0

Thomas van den Belt tekende in de 23ste minuut voor de openingstreffer. De middenvelder van PEC omzeilde bij een vrije trap de muur door de bal laag in de hoek van de keeper te knallen: 1-0. Christos Giousis miste een uitstekende kans op de gelijkmaker door recht op doelman Jasper Schendelaar te schieten. Aan de overzijde wist Davey van den Bergh niet te profiteren van een knullig misverstand achterin bij Telstar. In de 65ste minuut gooide de kersverse Feyenoord-aankoop Van den Belt de wedstrijd alsnog op slot. Een kopbal van de rechtspoot was doelman Ronald Koeman te machtig: 2-0.

Heracles Almelo - Roda JC 1-0

Emil Hansson keerde na twee duels afwezigheid terug in de basis bij Heracles en was al na een kwartier betrokken bij een doelpunt. Een voorzet van de aanvaller werd ongelukkig in eigen doel gegleden door Guus Joppen: 1-0. Doordat PEC ook heeft gewonnen lopen de Almelonaren geen punten in. Nummer drie Almere City komt zondagmiddag nog in actie. Het elftal van Alex Pastoor neemt het dan in Den Haag op tegen het ADO van Dick Advocaat.

VVV-Venlo – FC Eindhoven 2-2

In een leuke eerste helft werd de score na en half uur spelen geopend: Mawouna Amevor schoot de bal na een corner rustig binnen. VVV-Venlo kwam vlak na rust – ook uit een hoekschop – op gelijke hoogte via Soulyman Allouch, die zijn poging van richting veranderd zag worden: 1-1. Halverwege het tweede bedrijf, nadat aan beide kanten door de keepers een doelpunt was voorkomen, kwam FC Eindhoven op 1-2 via Ozan Kökcü, die na een steekpass van Sven van Doorm raakschoot. Zes minuten voor tijd knalde Nick Venema in de verre hoek de 2-2 binnen. Via Charles-Andreas Brym (knal op onderkant lat) was Eindhoven vervolgens alsnog dicht bij de overwinning.

TOP OSS - De Graafschap 3-3

De supporters van TOP Oss konden al na zeven minuten juichen toen Kay Tejan een voorzet op maat van Jearl Margaritha wist te verwerken tot een doelpunt 1-0. Drie minuten later volgde de reactie van De Graafschap, toen Basar Önal zonder te aarzelen de korte hoek wist te vinden: 1-1. Na een uur spelen kon Oss-rechtsback Trevor David een voorzet zomaar binnen lopen: 2-1. Vervolgens breidde Justin Mathieu de score uit met een listig hakje: 3-1. Oss gaf de voorsprong echter zo weer uit handen. Nadat Camiel Neghli met een intikker de 3-2 had gemaakt, was het invaller Mees Kaandorp die de bal via de onderkant van de lat achter doelman Thijs Jansen knalde: 3-3.

FC Den Bosch - Helmond Sport 1-2

In de Brabantse derby tussen Den Bosch en Helmond nam de thuisploeg na 25 minuten de leiding. Na een mooie aanval was het Ryan Leijten die de bal hard in het doel van Helmond schoot: 1-0. Vlak voor rust rechtte Helmond de rug, toen Bram van Vlerken in alle rust mocht aannemen, om vervolgens succesvol af te ronden: 1-1. De bezoekers gingen er uiteindelijk ook met de overwinning vandoor. Een domme overtreding van Gedion Zelalem leidde tot een terechte penalty, die door Martijn Kaars werd benut: 1-2.

MVV Maastricht – FC Dordrecht 2-1

MVV kreeg in de openingsfase al de nodige kansen op de voorsprong, maar FC Dordrecht mocht doelman Liam Bossin danken dat de score niet al vroeg werd geopend. De ploegen leken met de brilstand op het bord te gaan rusten, maar vlak voor rust schoot Ruben van Bommel raak na een voorzet van Jarne Steuckers. Vroeg in de tweede helft raakte Van Bommel de lat. Nadat Bossin ook Steuckers het scoren had belet, maakte Clint Essers in de 78ste minuut aan alle onzekerheid een einde. Hij kreeg de bal uit de kluts en schoot raak in de verre hoek: 2-0. Samuele Longo maakte uit de draai nog de 2-1, maar daar zou het bij blijven.