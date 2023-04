Vertrek bij Ajax laat zich voelen: ‘Alle spelers zijn positief over hem’

Dinsdag, 11 april 2023 om 15:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:51

Danilho Doekhi doorliep enkele jaren de jeugdopleiding van Ajax, al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht uit. Via Vitesse kwam de 24-jarige centrumverdediger vorig jaar zomer terecht bij 1. FC Union Berlin, waar hij is uitgegroeid tot een vaste waarde in de achterhoede. Voetbalzone ging onlangs langs bij Doekhi in Berlijn om te praten over onder meer het succesvolle seizoen van Union Berlin, een eventuele terugkeer bij Ajax en hoe hij denkt over zijn kansen wat betreft het Nederlands elftal.

Door Mart Oude Nijeweeme

Doekhi voelt zich al helemaal thuis bij de huidige nummer drie in de Bundesliga. "Ik zit goed in mijn vel. Het gaat goed met de club en we doen het goed. Natuurlijk hoop je dat het zo goed zou gaan, maar dat we na 27 wedstrijden op 51 punten staan, had niemand van tevoren verwacht. Ik vergeet bijna het succes in de Europa League. Het zijn dingen die heel goed hebben uitgepakt." Union Berlin was in de tussenronde van de Europa League verrassend te sterk voor Ajax, om vervolgens in de volgende ronde uitgeschakeld te worden door Union Sint-Gillis.

Ajax

De 1.90 meter lange voorstopper, met een contract tot 2025 in Berlijn, volgt de verrichtingen van Ajax nog steeds zo goed mogelijk. "Ze hebben een lastig jaar ten opzichte van de afgelopen jaren. Ze hebben veel successen gekend de laatste jaren, zowel in de Eredivisie als in Europa. Ze hebben veel spelers moeten vervangen." Doekhi had in zijn jaren in Amsterdam voornamelijk te maken met jeugdtrainer Winston Bogarde, tevens zijn oom. "Ik denk dat hij goed werk heeft geleverd bij Ajax. Je hoort altijd positieve verhalen van verdedigers die met hem gewerkt hebben."

"Ik weet niet wat zijn plannen zijn", doelt Doekhi op de vorig jaar bij Ajax vertrokken Bogarde. "Met Martínez, Tagliafico en Mazraoui zijn drie goede verdedigers vertrokken. Er zijn flinke veranderingen geweest. De jongens die gekomen zijn hebben misschien iets meer tijd nodig om zich aan te passen. Dat kunnen verschillende factoren zijn." Het onderlinge contact is in ieder geval nog steeds goed. "Winston en ik hebben af en toe contact." Of Doekhi zelf ooit weer voor Ajax speelt is moeilijk te zeggen. "Terugkeer bij Ajax? Dat vind ik altijd moeilijk te voorspellen. Een voetballoopbaan is amper te voorspellen. Zo ver denk ik ook niet vooruit. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik probeer in het hier en nu te leven en bij de club goed te doen."

Ajax uitgeschakeld

Doekhi stond in februari tweemaal tegenover Ajax in de Europa League. Na de 0-0 in Amsterdam zegevierde Union Berlin thuis met 3-1. Er was een hoop te doen rondom het Europese tweeluik, erkent de verdediger. "Zo’n wedstrijd levert veel aandacht op. Vanuit vrienden en familie, mensen die je goed kent. Mensen die niet voor Ajax zijn waren er blij mee. De Ajacieden hadden liever gezien dat Ajax door was gegaan. De overwintering in Europa betekende al geschiedenis voor de club. Dan komt Ajax uit de koker, een grote naam in Europa en de wereld. Een club met veel historie. Voor de mensen hier is het prachtig dat hun club het grote Ajax kan uitschakelen."

Oranje

De goede prestaties in de Bundesliga zorgen ervoor dat Doekhi steeds vaker in verband wordt gebracht met Oranje. "Als jonge jongen droom je van het Nederlands elftal. Ik denk dat iedere Nederlandse speler die droom heeft. Maar op dit moment ben ik er niet dagelijks mee bezig", benadrukt de voormalig jeugdinternational. "Ik probeer me goed te ontwikkelen en hoop het goed te doen bij de club. Het streven moet zijn om iedere dag beter te worden. Daarna zien we wel of er iets op mijn pad komt."

"Of er anders naar buitenlandse competities wordt gekeken door de bondscoach? Ik denk wel dat als je in Nederland bij de top drie speelt, je meer in de picture bent, wat misschien ook wel logisch is. Er is meer aandacht voor Nederland", aldus Doekhi, die in 2019 en 2020 tot vijf interlands namens Jong Oranje wist te komen. Het is voor de voormalig Ajacied nu wachten totdat bondscoach Ronald Koeman besluit om hem een uitnodiging voor het Nederlands elftal te sturen.