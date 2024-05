Vivianne Miedema neemt na zeven jaar afscheid van Arsenal

Vivianne Miedema gaat Arsenal aan het eind van dit seizoen verlaten. Dat bevestigt de Londense club maandagmiddag op de eigen kanalen. De 27-jarige spits speelde sinds 2017 voor the Gunners, en behaalde in die tijd tal van individuele en collectieve onderscheidingen.

Arsenal kondigt Miedema's vertrek maandag op uitgebreide wijze aan. Middels onder meer een grote website-omslag en een afscheidsvideo zwaaien de Londenaren hun goalgetter gedag

"Na zeven speciale jaren komt er een einde aan mijn reis bij Arsenal", zegt Miedema zelf in de video. "Het iis een enorme eer geweest om een club met zoveel historie en traditie te hebben mogen vertegenwoordigd. Dus bovenal wil ik 'dankjewel' zeggen voor dit onvergetelijke hoofdstuk uit mijn leven."

Seven special years. The end of an incredible chapter.@viviannemiedema ?? pic.twitter.com/5dpqnjeNhZ — Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 13, 2024

Miedema kwam in 2017 naar Engeland, na drie jaar bij Bayern München te hebben vertoefd. De Hoogeveense had niet lang nodig zich publiekslieveling te maken op Meadow Park. Al in haar tweede seizoen schoot Miedema alles aan flarden, en bemachtigde ze de landstitel met haar club. Bovendien werd ze tweemaal op rij topscorer van de WSL.

Sterker nog: tegenwoordig geldt Miedema als all-time topscorer van het hoogste vrouwenvoetbalniveau in Engeland. De 118-voudig Oranje-international maakte er in totaal 79 in de WSL.

Alle competities meegenomen scoorde Miedema 125 maal (50 assists) voor the Gunners. Daar had de Nederlandse 172 officiële optredens voor nodig.

Gevoelige transfer

Het zou kunnen dat Miedema haar goede band met de Arsenal-fans al gauw op het spel zet. Volgenskan ze namelijk aan de slag bij Manchester City, de huidige WSL-koploper. In Manchester kan devan 2021 landgenoten Jill Roord en Kerstin Casparij vergezellen.