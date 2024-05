Duitsland is lekken beu en zet influencers in voor bekendmaking EK-selectie

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de Duitse voetbalbond (DfB), die koste wat het kost wil voorkomen dat de EK-selectie uitlekt.

Duitsland is langzaam maar zeker toe aan het werken richting het EK. Het gastland hoopt hoge ogen te gooien na de deceptie van het WK in Qatar.

Een goede voorbereiding, zo is de overtuiging, is wat dat betreft het halve werk. Onder die voorbereiding ook de onthulling van de EK-selectie.

Bekend was al dat Julian Nagelsmann die komende donderdag bekend zal maken. De Duitse bond vreest echter dat de selectie vroegtijdig uitlekt.

Net als afgelopen interlandperiode, toen via verschillende kanalen duidelijk werd dat er een zestal debutanten in de selectie zou zitten. Ook hun namen – Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Waldemar Arton, Maximilian Beier, Aleksandar Pavlovic en Jan-Niklas Beste – kwamen aan het licht.

Daarom employeert de DfB een strategie om het lekken voor te zijn. In de aanloop naar donderdag worden onder meer influencers en fans ingezet om een deel van de selectie te verklappen. T

ot op heden zijn Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) en Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) reeds onthuld als EK-gangers. In totaal mag Nagelsmann 26 spelers oproepen, waarvan minimaal 3 keepers.

Schlotterbecks naam kwam uit de hoge hoed in het tv-programma Tagesschau van de ARD (het Duitse publieke omroepbestel). Tah werd in samenwerking met vlogger Rashid Hamid bekendgemaakt.

Voor de officiële onthulling zullen nog tien namen worden prijsgegeven. Ronald Koeman moet überhaupt zijn voorselectie nog bekendmaken.





