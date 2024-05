Bayern stuit in zoektocht naar nieuwe trainer op vraagprijs van 100 miljoen

De zoektocht van Bayern München naar een nieuwe hoofdtrainer is nog niet bepaald succesvol. Der Rekordmeister loopt het ene na het andere blauwtje op en kan opnieuw een naam van de shortlist wegstrepen.

Bayern heeft al een flink aantal afzeggingen moeten verwerken. Zo besloot topkandidaat Xabi Alonso om bij Bayer Leverkusen te blijven, lijkt Erik ten Hag ook komend seizoen manager van Manchester United te zijn, gaat Julian Nagelsmann na het EK door bij Duitsland en bedankte Unai Emery eveneens voor de job.

In de zoektocht naar een opvolger voor de afzwaaiende trainer Thomas Tuchel schakelde Bayern vervolgens door naar Ralf Rangnick. De 65-jarige coach kondigde echter ook aan na het EK aan te blijven als bondscoach van Oostenrijk. Julen Lopetegui was eveneens enige tijd in beeld om Tuchel op te volgen, maar de Spaanse manager koos voor een dienstverband bij West Ham United.

Zo zit Bayern voor komend seizoen nog altijd zonder nieuwe hoofdtrainer. BILD weet dat de de Beierse clubleiding na de afwijzing van Rangnick doorschakelde naar Oliver Glasner, die uiterst succesvolle eerste maanden bij Crystal Palace kende.

Glasner bleef in zeven van zijn eerste tien Premier League-duels met Palace ongeslagen en won vorige week maandag nog overtuigend in eigen huis met 4-0 van Manchester United.

Bayern was volgens de Duitse sportkrant bereid om een forse afkoopsom van 18 miljoen euro op tafel te leggen, maar Palace-voorzitter Steve Parish zag het absoluut niet zitten om zijn manager na een half seizoen alweer kwijt te raken en bepaalde de vraagprijs op maar liefst 100 miljoen euro.

Glasner zou welwillend staan tegenover een zomerse overstap naar Bayern. Doordat hij door Parish aan zijn contract wordt gehouden - die overigens tot medio 2026 doorloopt - lijkt hij echter ook komend seizoen voor de groep te staan bij the Eagles.

Hansi Flick

Het lokalemeldde zondag dat Hansi Flick wil terugkeren onder bepaalde voorwaarden. De Duitse coach heeft afgelopen vrijdag gesprekken gevoerd. Volgensis Flick echter geen droomkandidaat.

