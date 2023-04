Hendriks stelt juiste vraag na opvallende opmerking Heitinga over Brobbey

Zondag, 2 april 2023 om 12:02

John Heitinga legt voorafgaand aan de uitwedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles uit waarom er basisplaatsen zijn voor Youri Baas en Brian Brobbey. De trainer van de Amsterdamse club vindt dat de gepasseerde Owen Wijndal beter kan dan hij tot nu toe heeft laten zien. Dat Brobbey start in De Adelaarshorst heeft volgens Heitinga te maken met de lichte blessure van Steven Bergwijn, die dan ook op de bank begint.

Heitinga begint door uit te leggen waarom Brobbey weer een kans krijgt als diepste spits. "Omdat Steven Bergwijn niet fit genoeg is om negentig minuten te spelen", zo klinkt het in gesprek met Hélène Hendriks van ESPN. "Die is er gelukkig wel weer bij en zou dus in kunnen vallen. En voor Brian is het een moment op het te laten zien. Een ideale situatie voor hem en hij heeft het zelf in de hand. Je kan wachten tot ze gaan trainen zoals je wil, maar soms moet je ze er gewoon opgooien. Hij heeft exceptionele kwaliteiten en is fysiek niet normaal sterk. Nu gaat het om volhouden. Ik heb hem niet voor niets teruggehaald. Hij heeft ambitie, wil de club helpen en topscorer worden." Brobbey staat dit seizoen op twaalf goals voor Ajax in alle competities.

Hendriks denkt iets opvallend te hebben gehoord en confronteert Heitinga daar direct mee. "Lees ik nou tussen de regels door dat hij nog niet traint zoals jij zou willen?", zo vraagt de verslaggever. "Uiteindelijk gaat het erom dat hij het drie wedstrijden in de week gaat volhouden", antwoordt de Ajax-coach. "Dat begint altijd bij de intrinsieke motivatie van de speler zelf. Brian kan ons naar een hoger niveau brengen, maar dat moet hij structureel doen. Daarvoor is de concurrentie er en hij mag het vandaag laten zien." Hendriks wil vervolgens ook weten waarom Baas de voorkeur krijgt boven Wijndal.

Wijndal gepasseerd

"Youri doet het hartstikke goed op de trainingen en is geblesseerd geweest hiervoor. En Owen Wijndal heeft me nog niet voldoende overtuigd. En voor dit duel kies ik voor Youri Baas." Hendriks vraagt Heitinga wat Wijndal moet doen om wel overtuigend over te komen. "We hebben hem gehaald van AZ en op dat moment was hij ook international. Als je spelers van andere clubs haalt, moet je ook een bijdrage leveren. En op dit moment ben ik daar nog niet volledig van overtuigd. En het is aan hem nu om te vechten, ook in dit duel. Ik wil dan ook een reactie zien", geeft Heitinga mee aan de gepasseerde Wijndal.