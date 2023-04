Koeman: ‘Hij haalde een niveau bij Barcelona, dat paste niet bij zijn leeftijd’

Zaterdag, 1 april 2023 om 17:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:28

Ronald Koeman heeft in gesprek met Relevo teruggeblikt op zijn dienstverband als trainer van Barcelona. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal was ruim een jaar in dienst bij de Catalaanse grootmacht, toen hij in het najaar van 2021 zijn congé kreeg na de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano. Koeman liet als trainer van Barça een groot aantal groeibriljanten debuteren. Een daarvan is hem in het bijzonder bijgebleven.

Gavi, Ronald Araújo, Óscar Mingueza, Alejandro Baldé en Pedri maakten allen hun eerste minuten onder Koeman. Laatstgenoemde maakte bijzonder veel indruk op de bondscoach van Oranje. "Ik kende hem niet zo goed. Hij is een speler die me het meest verraste, omdat hij vanaf de eerste dag al op een niveau zat dat niet bij zijn leeftijd paste", aldus Koeman. "Op trainingen was hij indrukwekkend. Hij is bescheiden, professioneel, heeft veel kwaliteit, voetbalt met beide benen en heeft de rust en het overzicht."

De stormachtige ontwikkeling van Pedri ging ook aan andere Europese topclubs niet voorbij. "Een week na de training met het eerste team vroeg de club me wat ik van plan was met Pedri, Bayern was erg geïnteresseerd. Ik vertelde hen dat hij moest blijven, dat hij binnenkort zou spelen. En zo is het ook gegaan. Alle talenten, zoals Araújo, Mingueza, Nico, Gavi en Baldé hadden een fenomenale instelling. Ik kan over niemand van hen iets negatiefs bedenken. Ze wisten ook dat ik een coach was die hen, als ze goed zouden spelen, kansen zou geven."

Ook bij Ajax stond Koeman erom bekend spelers op jonge leeftijd te laten debuteren. Zo maakte onder meer Zlatan Ibrahimovic op zijn negentiende zijn eerste speelminuten onder de zestigjarige Zaandammer. "Van der Vaart, Sneijder... Dat zijn allemaal spelers wiens talent je snel genoeg ziet", aldus Koeman. "Hen het nieuws meedelen dat ze gaan debuteren, is het mooiste wat er is als coach. In Nederland zijn we daar meer aan gewend, omdat hier niet veel voetballers zijn en zij de toekomst zijn."