Van Halst drukt Ajax op het hart waakzaam te zijn: ‘Litteken bij die jongen’

Woensdag, 29 maart 2023 om 13:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:30

Jan van Halst en Foppe de Haan denken dat Kenneth Taylor nog wel even last zal hebben van zijn dramatische optreden namens Oranje tegen Frankrijk (4-0) van vorige week vrijdag. De Haan hoopt vooral dat de middenvelder goed wordt opgevangen door de mensen van Ajax. Taylor kende in Frankrijk een dramatische start en werd door bondscoach Ronald Koeman al na 33 minuten naar de kant gehaald.

Het is ook Van Halst niet ontgaan dat Taylor zich na zijn wissel in Parijs opzichtig verstopte onder zijn blauwe muts. Drie dagen later tegen Gibraltar (3-0 winst) gunde Koeman hem geen speeltijd. "Die jongen komt nu met een litteken terug bij zijn club", vreest de analist het ergste in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Bij Ajax zal die zorg de komende weken dan ook echt aanwezig moeten zijn om die jongen hier zo snel mogelijk van op te laten krabbelen. Ja. Het blijft topsport."

De Haan werd als bondscoach van Jong Oranje tweemaal Europees kampioen. Hij weet dus wat het is om met teleurgestelde internationals om te gaan. "Iedereen is daarin anders. Duidelijk is wel dat zo’n jongen nu eelt op zijn ziel heeft. Dat moet je met elkaar wegpoetsen zodat hij weer belangrijk wordt voor club en land", geeft de voormalig coach van sc Heerenveen als advies mee. "Hij kan echt wel goed voetballen. Niet voor niets heeft iedere trainer vertrouwen in hem." Volgens De Haan kan de nog onervaren Taylor hier alleen maar sterker uitkomen.

"Als je 28 bent, heb je dat al meegemaakt. Je ziet het bij Virgil van Dijk, die na een blessure nog worstelt. Dat hoort bij het leven van een topsporter. Taylor ervaart dat nu. Ik zou daarin zelf initiatief nemen, door met de trainer van Ajax meteen dingen op een rijtje te zetten." De Haan pleit voor goede interne gesprekken bij Ajax. "Dat is de taak van de hele club. Als Tadic, die dit seizoen ook veel kritiek kreeg, de rol van captain goed speelt, gaat ie ook met hem zitten. Het gaat om veiligheid en waardering. Die voelt Taylor even niet. Dan kun en durf je even iets minder." Social media ontwijken is tevens een tip van de trainer in ruste. "Als ik Taylor was, zou ik de telefoon ook een paar dagen op slot gooien."