Heitinga kijkt soms zijn ogen uit bij Ajax: ‘Die doet dingen met een bal...’

Woensdag, 29 maart 2023 om 12:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:23

John Heitinga is zeer te spreken over het seizoen dat Mohammed Kudus doormaakt bij Ajax. De interim-coach van de Amsterdamse club vindt de spits uit Ghana, die de concurrentiestrijd met Brian Brobbey voorlopig heeft gewonnen, zelfs een ware publiekstrekker. Kudus kwam tot dusver tot achttien doelpunten in 36 wedstrijden in alle competities namens Ajax.

"We weten allemaal dat Mohammed kan voetballen", zo opent Heitinga in een interview met Ajax TV. "Maar het meest belangrijke voor elke speler is vertrouwen. Mohammed kan het verschil maken, zowel aan de bal als zonder bal. Maar vooral aan de bal. Ik denk ook dat mensen daarvoor naar het stadion komen. Het is toch wel een jongen die het publiek vermaakt, met een bepaalde bravoure. Hij kan een man heel makkelijk passeren en uitspelen. Die doet ook dingen met een bal... bedenk het maar. Hij bedenkt het en voert het ook nog uit", krijgt Kudus een groot compliment uitgedeeld.

"Het is een speler waar je als liefhebber graag naar kijkt en een jongen die het maximale uit zijn carrière wil halen", vervolgt Heitinga zijn lofzang op de Ajax-spits. "Het is een trotse jongen, die graag zijn voetjes laat spreken. Het is niet een hele grote prater, maar als Mo gaat lachen, dan weet je dat het goed zit." Ajax is momenteel in voorbereiding op de hervatting in de Eredivisie. Zondag staat de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma en het is de verwachting dat Kudus wederom als diepste spits begint.

Het is volgens The Athletic overigens onwaarschijnlijk dat Kudus zijn tot medio 2025 lopende contract bij Ajax gaat verlengen. Hij leek daar in gesprek met De Telegraaf júíst op te hinten. "Waarom zou ik niet willen verlengen? Ik speel en ontwikkel me goed. Het gaat nu om onderhandelingen en waardering. Als de tijd rijp is, zullen we zien hoe het gaat", zei de Ghanees onlangs. Volgens The Athletic behoren onder meer Manchester United, Arsenal en Liverpool tot de clubs die de Ajacied maar wat graag aan hun selectie willen toevoegen. Kudus zou al met enkele van de gegadigden gesproken hebben, al wordt niet duidelijk welke.