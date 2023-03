Erik ten Hag houdt oren gespitst: droomspits op ramkoers met zijn club

27 maart 2023

Gonçalo Ramos leeft op gespannen voet met Benfica, weet Record. De 21-jarige centrumspits was een verbeterde contractaanbieding beloofd, maar is volgens de Portugese krant teleurgesteld dat die nog niet gekomen is. Daardoor lijkt een zomerse transfer een steeds reëler scenario te worden. Eerder werd al duidelijk dat Erik ten Hag Ramos als een van zijn gedroomde spitsen ziet.

Ramos begon eind vorig seizoen aan de lopende band te scoren en kreeg daarop een toezegging van directeur voetbalzaken Rui Costa. Benfica zou hem een verbeterde aanbieding doen, al werden geen afspraken gemaakt over het precieze wat en wanneer. Inmiddels is Ramos alleen nog maar meer gaan scoren en is er nog steeds geen aanbieding geweest. Daarover zou o Pistoleiro teleurgesteld zijn, waardoor een exit ophanden lijkt.

Ten Hag heeft Ramos hoog op zijn lijstje staan, wist The Athletic eerder al te melden. Goedkoop is hij echter niet. Volgens gerenommeerd transfermarktexpert Fabrizio Romano geldt er een ontsnappingsclausule van liefst 120 miljoen euro om het nog tot medio 2026 doorlopende contract van de spits af te kopen. Ten Hags alternatieven – Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Victor Osimhen (Napoli) – lijken echter eenzelfde soort bedrag te moeten kosten, terwijl Ramos met zijn 21 jaar het meeste rek heeft van alle drie.

Mocht Ramos vertrekken bij Benfica, lijkt de club zich te richten op Feyenoorder Santiago Giménez. De Mexicaanse spits is helemaal gewend geraakt in De Kuip en wist al twintig keer te scoren in 39 wedstrijden over alle competities. Giménez gaf onlangs aan wel op de hoogte zijn van de vermeende interesse, maar nog geen contact te hebben gehad met Benfica. "Als ik eerlijk ben, weet ik van niets. Ik hoorde het via sociale media. De waarheid is dat ik gelukkig ben bij Feyenoord", sprak hij op een persconferentie.