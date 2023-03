Lovende Koeman klopt Aké op de schouder en laat hem bijna blozen

Zondag, 26 maart 2023 om 14:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:07

Ronald Koeman is zeer te spreken over de ontwikkeling van Nathan Aké. De bondscoach van het Nederlands elftal verwijst naar een recent telefoongesprek met Manchester City-manager Josep Guardiola om de waarde van de linksbenige verdediger te benadrukken. Koeman gaf Aké zondag zelfs een persconferentie in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Gibraltar van maandagavond.

Koeman kreeg maandag een belletje van Guardiola, die zijn voormalig ploeggenoot bij Barcelona feliciteerde met diens zestigste verjaardag. De Spanjaard had tevens een serieuze boodschap voor zijn collega. "Direct erna zei hij: 'Maar pas op met Nathan,hè?' Dat zegt wel iets, als je dat niveau bij zo'n manager haalt en je zo goed staande houdt en je zo goed ontwikkelt, dat vind ik ongelooflijk goed en knap. Ik denk dat hij voor iedereen een voorbeeld is." De Oranje-coach zit wat betreft Aké op dezelfde lijn als Guardiola.

"Wat wij willen, doet hij", aldus de complimenteuze Koeman. "Of ik hem als voorbeeld neem? Dat zou je kunnen doen, al dat heb ik niet gedaan. Maar wel één op één. Omdat hij in een team (Manchester City, red.) speelt, wat denk ik een voorbeeld is van hoe voetbal kan en moet worden gespeeld." Koeman gebruikte Aké tegen Frankrijk als linksback, al is de speler van Manchester City ook in het hart van de defensie inzetbaar. Aké werd zo gebruikt door voormalig bondscoach Louis van Gaal op het WK in Qatar.

Aké legt op de persconferentie van Oranje uit hoe Guardiola omgaat met de overvolle speelkalender en het op tijd rust geven van spelers. "Hij is sowieso veel van wisselingen in een lang seizoen. Ook met het WK. We hebben ook best een grote squad, dus we kunnen veel wisselen. Hij vertrouwt iedereen daarmee en zo houd je iedereen fit. Ik denk ook dat het aan jezelf is, hoe je met je lichaam omgaat. En om ervoor te zorgen dat je maximaal kan presteren", aldus de Oranje-verdediger.