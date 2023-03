El Ahmadi benoemt twee oud-teamgenoten die hij niet graag bekritiseert

Vrijdag, 24 maart 2023 om 12:35 • Wessel Antes • Laatste update: 12:46

Karim El Ahmadi is na zijn spelersloopbaan regelmatig te zien als analist bij ESPN en de NOS. De 38-jarige voormalig middenvelder van Feyenoord, FC Twente en Aston Villa is inmiddels gewend aan zijn nieuwe rol binnen de voetballerij. In gesprek met Voetbal International laat El Ahmadi weten dat hij het aan het begin wel lastig vond om opeens over oud-ploeggenoten te praten. Met name in het geval van Ajacied Steven Berghuis en Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü.

El Ahmadi had er moeite mee om zijn ex-collega’s live op televisie te analyseren, zo zegt hij goudeerlijk. “Dat vond ik aan het begin wel lastig, maar ik ben ook niet iemand die spelers afmaakt. Het is normaal dat als iemand een slechte wedstrijd heeft gespeeld, je dat ook benoemt. Anders moet je er niet voor kiezen om analist te worden. Maar soms hebben mensen ook kritiek om het kritiek hebben. Omdat andere mensen dat willen horen.” Vooral bij Berghuis en Kökçü had El Ahmadi er in het begin moeite mee, zo onthult hij desgevraagd. “Daar heb ik lang mee gespeeld.”

El Ahmadi en Berghuis speelden tussen 2016 en 2018 samen bij Feyenoord.

Toch heeft El Ahmadi zich er inmiddels overheen gezet. “Als ze goed spelen, is het leuk om te zeggen, maar als het minder is, kun je dat ook gewoon zeggen, vind ik. Maar dat kan ook met respect en dat doe ik volgens mij ook. Ik groei daarin en ik vind het ook geen probleem. Het is niet zo dat ik appjes krijg van spelers, met de vraag met wat ik nu weer heb gezegd.” Met Berghuis won El Ahmadi onder meer de landstitel en TOTO KNVB Beker in dienst van Feyenoord.

El Ahmadi concludeert dat spelers zich niet te veel met kritiek bezig moeten houden. “Toen ik veel jonger was, volgde ik echt alles in de media. Maar ik heb dat op een gegeven moment links laten liggen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat als spelers zeggen dat kritiek niks met ze doet, niet helemaal eerlijk zijn. Ik geloof daar niet in. Maar je moet daar als speler gewoon goed mee omgaan. Iedereen heeft een mening. Na een tijdje ging het me zelfs meer motiveren. Dan nam ik het mee naar wedstrijden.”