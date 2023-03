Wijnaldum: ‘Ik denk dat iedereen wel wilde dat Koeman terug zou komen’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 14:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:03

Georginio Wijnaldum is blij dat Ronald Koeman weer terug is als bondscoach. De middenvelder van AS Roma onderhoudt een goede band met de vandaag zestig geworden oefenmeester, die hem voor het eerst in een jaar tijd weer bij het Nederlands elftal haalde. Wijnaldum stelt dan ook een beter gevoel te hebben bij Koeman dan bij voorganger Louis van Gaal, onder wie hij uit de gratie raakte. Affakkelen wil Wijnaldum Van Gaal echter niet.

Wijnaldum verscheen dinsdag sinds lange tijd weer voor de camera in Zeist. De 86-voudig international zat voor het laatst bij de Oranje-selectie in maart vorig jaar, toen er met 1-1 gelijkgespeeld werd tegen Duitsland. Dat Koeman weer aan het roer staat bij zijn rentree doet Wijnaldum deugd. "Ik had al gehoopt weer met hem samen te werken toen er sprake was van dat ik naar Barça zou gaan. Toen Van Gaal aankondigde dat hij niet verder zou gaan na het WK, denk ik dat iedereen wel wilde dat Koeman terug zou komen", vertelt hij ten overstaan van de NOS.

De 32-jarige middenvelder was in de eerste periode onder Koeman altijd verzekerd van een basisplaats. Onder Van Gaal kende Wijnaldum minder garanties. Van Gaal passeerde hem toen hij op de bank belandde bij Paris Saint-Germain, wat nooit helemaal uitgesproken is. "Maar ik wil niet zeggen dat ik blij ben dat hij weg is", zegt Wijnaldum. "Ik ben hem ook dankbaar, want hij heeft mijn carrière ook een hele grote boost gegeven toen hij me in 2014 meenam naar Brazilië. Het is niet dat ik hem geen fijne man vind of een goede trainer. Maar met Koeman heb ik toch wel een beter gevoel dan met Van Gaal."

Wijnaldum lijkt zich komende vrijdag direct op te mogen maken voor een basisplaats tegen Frankrijk. De Rotterdammer is na het geblesseerd afhaken van Frenkie de Jong de naam van het grootste formaat op het Oranje-middenveld en is niet meer te passeren vanwege een gebrek aan wedstrijdritme. Wijnaldum verscheen in vier van de laatste vijf duels van AS Roma aan de aftrap en maakte onlangs zijn eerste goal voor i Giallorossi.