Boycot Vandaag Inside voorbij: Memphis Depay staat Noa Vahle te woord

Dinsdag, 21 maart 2023 om 13:16 • Wessel Antes

Memphis Depay is dinsdag voor het eerst in 2,5 jaar verschenen voor de camera’s van Vandaag Inside. De sterspeler van het Nederlands elftal sprak in Zeist met verslaggeefster Noa Vahle, die tijdens het WK in Qatar nog te maken had met een boycot vanuit de spelersgroep van Oranje. Sinds 2020 praatten de internationals niet meer met het programma na uitspraken van Johan Derksen, de spraakmakende frontman van SBS6.

Reden voor de boycot was een grap van Derksen over rapper Akwasi, die hij vergeleek met Zwarte Piet. Spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje én de Oranje Leeuwinnen besloten vervolgens Vandaag Inside niet meer te woord te staan. ‘Enough is enough’, viel te lezen in een statement dat veel gedeeld werd op sociale media. Memphis heeft die boycot nu, ruim 2,5 jaar na de aankondiging, doorbroken. De 28-jarige aanvaller van Atlético Madrid sprak op de KNVB Campus met Vahle, de dochter van Linda de Mol die hard aan de weg timmert als interviewster.

Vahle kreeg maandagavond een bericht dat Vandaag Inside weer welkom is bij Oranje. Memphis legt uit waarom die beslissing is genomen. “De spelersgroep had zoiets van: streep eronder, wij gaan gewoon door. Jullie zijn gewoon weer welkom. Zo’n interview hebben is fijn, als er kritiek is is dat ook prima, maar toentertijd was dat onze grens. Nu gaan we gewoon weer verder en ik hoop dat het zo kan.” Memphis heeft in de toekomst geen verwachtingen van het programma. “Ik verwacht niets, ik kijk sowieso geen televisie. Ik ben al druk genoeg met mijn eigen prestaties bezig.”

Vervolgens verscheen ook een videofragment met Wout Weghorst op de kanalen van Vandaag Inside. Vahle vraagt de spits van Manchester United onder meer of hij nog weleens naar het programma kijkt. “Nee, nee, sorry. Ik hoor wel heel veel goede geluiden over jou. Ook in het interview van de voormalig bondscoach dat ik onlangs las, dus ik moet het misschien een keer gaan kijken dan”, reageert de dertigjarige spits met een lach. Vahle zelf liet in het interview met Memphis zelf al weten blij te zijn met de beslissing van de KNVB.