Lucca spreekt in Italiaanse media voorkeur uit over afhandeling koopoptie

Dinsdag, 21 maart 2023 om 12:35 • Wessel Antes • Laatste update: 13:23

Lorenzo Lucca hoopt dat Ajax de optie tot koop in zijn huurcontract gaat lichten. Dat laat de 22-jarige spits weten voor de camera van het Italiaanse Mola TV. De Amsterdammers kunnen Lucca na het huidige seizoen voor naar verluidt negen miljoen euro definitief vastleggen. De Italiaan, die zich goed voelt bij Ajax, hoopt dat hij snel duidelijkheid krijgt over zijn toekomst. Indien de regerend landskampioen van Nederland hem niet koopt keert Lucca komende zomer in principe terug naar Pisa.

Lucca voelt zich thuis in de Johan Cruijff ArenA. “Ik ben heel blij in Amsterdam, het is een prachtige stad.” Dat de boomlange spits niet veel speelt brengt hem niet in paniek. “Ik moet kalm blijven en mijn teamgenoten helpen wanneer de trainer mij nodig heeft.” Sterker nog: Lucca hoopt langer te blijven bij Ajax. “Ik hoop dat Ajax mij overneemt. Ik wil hier blijven en doelpunten maken, mijn toekomst ligt niet in Italië.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De zesvoudig international van Jong Italië speelde tot dusver slechts 210 officiële speelminuten in de hoofdmacht van Ajax, verdeeld over dertien optredens. Daarin was Lucca slechts goed voor twee doelpunten en een assist. In de Keuken Kampioen Divisie heeft de rechtspoot twaalf wedstrijden gespeeld voor Jong Ajax, waarin hij vijf keer trefzeker was en drie assists afleverde. De kans dat Ajax Lucca, die volgens Transfermarkt zes miljoen euro waard is, definitief overneemt lijkt door zijn statistieken nihil.

Lucca speelde sinds de aanstelling van trainer John Heitinga slechts vijftien minuten in de hoofdmacht van Ajax: vier tegen Feyenoord (2-3 nederlaag), elf tegen 1. FC Union Berlin (3-1 nederlaag). Eerder dit seizoen sprak Heitinga, destijds nog hoofdverantwoordelijke bij Jong Ajax, tegenover ESPN wel lovend over de Italiaan. “Lucca is een ander type spits. Een kapstok waarmee je door kan voetballen. Je ziet dat hij zijn lichaam heel goed gebruikt en zich afschermt. Dat is fijn, met de rappe jongens die wij eromheen hebben lopen. Dan moet de tegenstander achteruit.”