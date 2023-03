Foeterende Van der Meijde eist direct vertrek bij Ajax: ‘Je moet hem weggeven’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 10:40 • Wessel Antes • Laatste update: 11:41

Andy van der Meijde is helemaal klaar met Calvin Bassey, zo liet hij maandagavond weten in Veronica Offside. De voormalig Ajacied, die de club als supporter op de voet volgt, is van mening dat de Amsterdammers per direct afscheid moeten nemen van de 23-jarige verdediger. Ajax betaalde afgelopen zomer liefst 23 miljoen euro voor de diensten van de zesvoudig international van Nigeria. Ook Marco van Basten vindt dat het niet meer kan, zo liet hij weten in Rondo.

ADO Den Haag-trainer Dick Advocaat begon nog met een genuanceerde mening over Bassey, maar daar wil Van der Meijde helemaal niets van weten. “De eerste drie ballen speelt hij gewoon naar een Feyenoord-speler! Dan moet je weer omschakelen van de aanval naar de verdediging. Dat kost heel veel kracht. Het kan gewoon niet bij Ajax. Misschien is hij een lieve gozer, leergierig, maar je gaat geen punten pakken met dit soort spelers.” Door de verloren Klassieker tegen Feyenoord (2-3) bedraagt het gat met de aartsrivaal maar liefst zes punten.

Van der Meijde heeft genoeg gezien van Bassey. “Weet je wat je moet doen? Je moet hem weggeven. Ja, weg. Dit kan niet bij Ajax. Dit gaat toch niet? Het is een schande.” Het aantrekken van Bassey, die naar verluidt niet op basis van een scoutingsrapport werd gekocht, laat volgens Van der Meijde zien dat het technische beleid in Amsterdam slecht is. “Het is amateuristisch dat Ajax alles uit handen heeft gegeven. Schandalig gewoon.”

Van Basten

Op hetzelfde tijdstip als de uitval van Van der Meijde kreeg Bassey er ook van langs in Rondo op Ziggo Sport. “Heb jij hem ooit zo slecht gezien dit seizoen? Dit kan toch niet? Hij doet er alles aan om de bal niet te hebben… Hij speelt hem zo snel mogelijk af, hij was helemaal de weg kwijt. Hij wist niet waar hij moest lopen en hij wist niet óf hij moest lopen!” Ook Jorge Sánchez en Owen Wijndal kregen kritiek. “Sánchez hoeft de bal ook niet te hebben en Wijndal was ook weg. Timber is de enige die hem wil hebben. Op een gegeven moment ging Taylor hem halen, maar waar staat Ajax voor? Ajax staat voor voetbal van achteruit.”