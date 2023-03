FC Groningen en Jetro Willems trekken conclusies na vuistslag van ‘fan’

Maandag, 20 maart 2023 om 13:50 • Bart DHanis • Laatste update: 13:51

Jetro Willems en FC Groningen hebben maandagochtend aangifte gedaan naar aanleiding van de incidenten tijdens het duel tegen sc Heerenveen op zondagmiddag, zo bevestigt algemeen directeur Wouter Gudde tegenover Voetbal International. De Groningse politie verrichte al twee aanhoudingen vanwege verdenking van mishandeling. Een verdachte is minderjarig.

Er ontstond zondagmiddag rumoer op de tribune toen een supporter van Groningen het veld op wilde stormen. Een veiligheidscoördinator greep in en gaf gelijk aan dat er even moest worden gewacht met het hervatten van het duel. Daarna liep het volledig uit de hand op de tribunes. Onder meer Willems probeerde de boel tot bedaren te brengen, maar de linksback kreeg daarbij een vuistslag van een idioot. De medespelers van Willems probeerden hem weg te halen bij de boze menigte, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd tijdelijk stillegde. De verdediger ging overigens na het duel weer het gesprek aan met enkele fans van de kwakkelende thuisploeg.

Na afloop van de wedstrijd liet Willems tegenover ESPN weten dat hij het voorval niet groter wilde maken dan het daadwerkelijk is. Ook liet hij weten nog niet zeker te zijn of hij aangifte zou gaan doen naar aanleiding van het incident. “Het is zeker niet normaal, maar we gaan er met de club over zitten en dan horen jullie straks of morgen meer.” Maandagochtend bleek dat de voormalig Oranje-international en FC Groningen alsnog aangifte hebben gedaan.

Volgens spelersvakbond VVCS wordt het tijd dat de KNVB gaat ingrijpen. Op Twitter noemt de vakbond voorbeelden van eerdere incidenten en wijzen zij de KNVB op de verplichting om voor een veilige werkomgeving voor spelers te zorgen. Ook ESPN-analist Kees Kwakman sprak in de catacomben schande van de ongeregeldheden tijdens de derby. De oud-speler van Groningen hoopt dat de relschoppers eens hard worden aangepakt, maar twijfelt of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.