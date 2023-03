‘Feyenoord staat volgend jaar op plek acht en Arne Slot is trainer van Ajax’

Maandag, 20 maart 2023 om 13:35 • Davey de Laat • Laatste update: 13:55

Hugo Borst vindt dat Ajax komende zomer een poging moet wagen om Feyenoord-trainer Arne Slot binnen te hengelen. Dat schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Slot ligt nog tot medio 2025 vast bij de Rotterdammers, maar dat is volgens Borst geen reden om hem niet te benaderen. “Al zegt-ie nee, je hebt het dan in elk geval geprobeerd.”

Feyenoord zette zondag een enorme stap richting de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis. De Stadionclub won voor het eerst sinds 2005 in de Johan Cruijff ArenA en heeft de Amsterdammers op zes punten achterstand gezet in de Eredivisie. Borst vindt de vreugde en blijheid aandoenlijk. “Omdat het heel wat is voor Rotterdammers om een voorschot te nemen op iets dat nog niet van hen is. Dat landskampioenschap staat volgens rekenmodellen pas voor 91 procent vast. Dat is geen 100 procent. Dus geeft het geen pas om de titel al te claimen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de columnist is de toekomst van Feyenoord hoogst onzeker als de 44-jarige oefenmeester besluit om de deur na dit seizoen achter zich dicht te trekken. “Dan stort Feyenoord als een kaartenhuis in elkaar”, stelt Borst. “De opvolger van Slot is gedoemd voor Kerstmis te worden ontslagen. Diens opvolger vertrekt rond Pasen 2024. Feyenoord, kansloos uitgeschakeld in de Champions League, bungelt in de eredivisie dan rond plek 8. Jaloers en met hatelijke blik wordt gekeken naar Ajax. Die hebben het helemaal op de rit. Daar heet de trainer, als Ajax tenminste doortastend is geweest, Arne Slot.”

Borst is ook niet onder de indruk van John Heitinga. De interim-trainer boekte in de Eredivisie zeven zeges op rij, maar heeft volgens de uitgesproken Spartaan niet het charisma wat de vorige succesvolle trainers van Ajax wel hadden. “Hij is gewoon niet iemand met de allure van Michels, Cruijff, Van Gaal en Ten Hag. Dat voel je. Toch vinden ze in Amsterdam dat Heitinga moet bijtekenen. Op basis waarvan dan? Hij won de kleine wedstrijden. Hij liet zich Europees uitschakelen door een Duits onderdeurtje en verloor thuis van Feyenoord. Het voetbal dat hij eruit perst is niet des Ajax’ en we hebben ook niet de indruk dat het des Ajax’ gaat worden. Hij is wel een echte Ajacied zeggen ze. Ja, hij is wel een echte Ajacied.”