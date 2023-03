Osimhen en Kvaratskhelia schitteren ook in Turijn; primeur voor Ndombele

Zondag, 19 maart 2023 om 16:54 • Jonathan van Haaster

Niets lijkt Napoli nog te kunnen stoppen in zijn jacht naar de Italiaanse landstitel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won zondagmiddag andermaal, dit keer bij Torino: 0-4. Victor Osimhen (tweemaal), Kvicha Kvaratskhelia en Tanguy Ndombele maakten de doelpunten. Voor laatstgenoemde betekende het zijn eerste treffer ooit in de Serie A. Door de overwinning staat Napoli 21 (!) punten voor op Internazionale, dat zondagavond nog in acte komt tegen Juventus. Torino staat op de tiende plaats.

Bij Torino stond Perr Schuurs in het hart van de driemans defensie opgesteld. De Nederlander werd geflankeerd door Andreaw Gravillon en voormalig PSV'er Ricardo Rodríguez. Trainer Ivan Juric opteerde voor een 3-4-2-1-opstelling met Antonio Sanabria als diepste spits. Aan de kant van Napoli kreeg Hirving Lozano een basisplaats. De Mexicaan nam de rechtsbuitenpositie in van Matteo Politano. De Napolitanen speelden met de sterkste elf, wat betekende dat steraanvallers Kvicha Kvaratskhelia en Osimhen ook aan de aftrap verschenen. Mathías Olivera kreeg op de linksbackpositie de voorkeur boven Mário Rui.

?????????????????????? Napoli ????

Wie anders dan Victor Osimhen kopt zijn ploeg op voorsprong ?#ZiggoSport #SerieA #TorinoNapoli pic.twitter.com/ByNQreww0k — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Lozano werd na een kleine tien minuten aangespeeld en probeerde het met een schot, dat verwerkt werd tot hoekschop. Daaruit viel de openingstreffer. Piotr Zielinski had een fraai ingedraaide voorzet in huis, die door Osimhen met een rake kopbal in de verre hoek tot doelpunt werd gepromoveerd: 0-1. De grootste kans voor Torino kwam na 23 minuten spelen. Alex Meret keerde eerst nog een poging Samuele Ricci, maar had in de rebound geen antwoord op een pegel van Sanabria. Tot opluchting van Napoli belandde de bal op de paal. Tien minuten voor rust kregen de bezoekers een strafschop. Karol Linetty haalde Kvaratskhelia onderuit, waarna de Georgiër zelf achter de bal ging staan en niet faalde: 0-2.

???????? ???? ??????????

Osimhen kopt zijn tweede van de middag binnen wat betekent dat de tussenstand 0-3 is ?????#ZiggoSport #SerieA #TorinoNapoli pic.twitter.com/oVSGUq7pk5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Vlak na rust leek Schuurs dicht bij de aansluitingsstreffer te zijn, maar zijn kopbal ging over en bovendien bleek de mandekker buitenspel te hebben gestaan. Aan de andere kant was het vervolgens raak. Kvaratskhelia gaf fraai mee aan Olivera, die de bal bij de tweede paal legde. Schuurs was Osimhen kwijt en moest toezien hoe de Nigeriaan zijn 21ste treffer van het seizoen binnenkopte: 0-3. Torino werd in het vervolg af en toe dreigend, onder meer via Ricci en Sanabria. Echt dicht bij een treffer kwam de thuisploeg echter niet. Napoli wist daarentegen wel nogmaals het net te vinden. Schuurs verloor andermaal een duel van Osimhen, die Kvaratskhelia bereikte. Hij passte op zijn beurt door naar Ndombele, die er met een laag schot 0-4 van maakte.

?????? ?????? ??-??! ?

Torino wordt in eigen huis afgedroogd door de machine die Napoli heet ??



Ndombele maakt de vierde van de middag ??#ZiggoSport #SerieA #TorinoNapoli pic.twitter.com/bXmBwKp0JK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023