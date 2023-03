Geertruida verrast fans met positief contractnieuws tijdens laatste training

Zaterdag, 18 maart 2023 om 16:09 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:35

Lutsharel Geertruida gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen tot medio 2025. De 22-jarige centrale verdediger annex rechtsback, die eerst nog tot medio 2024 vastlag, kwam zaterdagmiddag met een speciaal Feyenoord-shirt het veld op tijdens de laatste training voorafgaand aan De Klassieker. Daar stond 2025 op.

Geertruida doorliep de volledige jeugdopleiding van Feyenoord en heeft zich onder Arne Slot ontwikkeld tot Oranje-international. De Rotterdammers onderhandelden lang met de verdediger en nu is er dus een akkoord bereikt. "Iedereen weet dat Feyenoord mijn club is", begint Geertruida op de clubwebsite. "Bijtekenen is niet alleen goed voor mij maar ook voor Feyenoord. Ik voel dat ik hier nog niet klaar ben, niet in de laatste plaats omdat het een grote wens van me is om met Feyenoord grote successen te boeken."

"Vorig seizoen was al bijzonder met de finale van de Conference League en dit jaar gaat het nog beter, ook met mij als voetballer", gaat de mandekker verder. "Ik ben ervan overtuigd dat er voor de club en voor mij nog mooie dingen in het verschiet liggen. Het feit dat ik nu bij de selectie zit van het Nederlands elftal is voor mij een extra bevestiging dat ik op de goede weg ben. Het maakt me ongelofelijk trots dat ik als jongen van Rotterdam-Zuid geselecteerd ben voor het grote Oranje."

Geertruida hoorde vrijdagmiddag dat hij, net als teamgenoot Mats Wieffer, is opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. De veelzijdige verdediger maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in Feyenoord 1 en speelde sindsdien 141 officiële duels voor de Rotterdammers. Daarin was hij goed voor veertien doelpunten en vijf assists. Geertruida lijkt dus ook komend seizoen in De Kuip te spelen.