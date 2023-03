Ajacied Naci Ünüvar neemt definitieve beslissing over interlandloopbaan

Vrijdag, 17 maart 2023 om 19:41 • Wessel Antes • Laatste update: 20:01

Zaandammer Naci Ünüvar komt voortaan uit voor Turkije. De negentienjarige middenvelder annex buitenspeler maakt via Twitter zijn definitieve keuze bekend. Ünüvar, die tientallen keren uitkwam voor de jeugdelftallen van Oranje, kiest dus toch voor een interlandcarrière bij Ay-Yildizlilar. Wel bedankt de contractspeler van Ajax de KNVB voor alle mooie jaren. Ünüvar won in 2019 het EK Onder 17 met Nederland.

Ünüvar, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Trabzonspor, maakt zijn keuze vrijdagavond bekend middels twee tweets. In de eerste tweet bedankt hij de Nederlandse voetbalbond en zijn oud-teamgenoten. “Trots en dankbaar voor alle prachtige momenten met OnsOranje. Het was een grote eer om het Oranje-shirt te mogen dragen. Ik wil alle trainers, de staf en mijn teamgenoten bedanken voor de goede tijden.” Een minuut later volgde een aankondiging in het Turks.

Proud and grateful for all the beautiful moments with @OnsOranje. It has been a great honour to wear the ??-jersey. I want to thank all trainers, staff and teammates for the good times ????! pic.twitter.com/85G60jrxfX — Naci Ünüvar (@Naci_Unuvar) March 17, 2023

“Ik heb met trots besloten om de Maansterren te vertegenwoordigen”, begon Ünüvar zijn mededeling. “Als Allah het wil zullen we vele successen behalen met het Turkse nationale team!” Ünüvar, wiens ouders eveneens in Nederland geboren zijn, is bezig aan een tegenvallend seizoen in de Süper Lig. De rechtspoot kwam pas in elf officiële wedstrijden in actie voor Trabzonspor, waarin hij goed was voor drie doelpunten en één assist. Na het seizoen keert Ünüvar hoogstwaarschijnlijk terug naar Amsterdam, daar de Turken geen optie tot koop hebben.

Ay Yildizli formayi gururla temsil etmeye karar aldim. Insallah Türk Milli takimiyla nice basarilar kazanacagiz ??????! pic.twitter.com/9f48gpj4la — Naci Ünüvar (@Naci_Unuvar) March 17, 2023

Met zijn keuze kan Ünüvar bij een eventueel debuut in de voetsporen treden van meerdere in Nederland geboren Turken. Onder meer Rotterdammer Halil Dervisoglu, Haarlemmer Orkun Kökçü, Nijmegenaar Ferdi Kadioglu, Enschedeër Deniz Türüç en Apeldoorner Ugur Yildirim gingen hem voor. In zijn geboorteplaats Zaandam heeft Ünüvar ook een voorganger, in de naam van Oguzhan Özyakup. In de wijk Poelenburg is de middenvelder van Fortuna Sittard razend populair. Er is zelfs een veldje vernoemd naar de 43-voudig international.