Clubiconen van PSV geloven hun ogen niet: 'Nog nooit zo'n koekwaus gezien'

Maandag, 13 maart 2023 om 13:46 • Guy Habets

Willy en René van de Kerkhof zijn afgelopen zondagmiddag geschrokken van scheidsrechter Jannick van der Laan. Dat melden ze in de Willy en René PSV-podcast van Omroep Brabant. De leidsman uit Cuijk moest de wedstrijd tussen PSV en SC Cambuur (5-2) in goede banen zien te leiden, maar slaagde daar volgens de voetbalbroers allerminst in.

In de eerste helft keurde Van der Laan na het zien van de VAR-beelden een doelpunt van PSV af. Ibrahim Sangaré zou hinderlijk buitenspel gestaan hebben, maar de broers Van de Kerkhof zijn het daar pertinent mee oneens. René was zelfs kwaad. "Ik heb nog nooit zo'n koekwaus gezien", zegt hij tijdens de podcast van Omroep Brabant over Van der Laan. "Hoe hij die goal van PSV afkeurt... Dat was een honderd procent zuiver doelpunt. Sangaré kan daar toch niet wegvliegen?"

Willy van de Kerkhof sloot zich bij de mening van zijn broer aan. Volgens hem is Van der Laan nog niet klaar voor wedstrijden op het hoogste niveau. "Dit is betaald voetbal. Dan stuur je toch geen amateur? Laten we het erop houden dat deze jongen nog heel veel moet leren. Het duurt dan een half uur voordat hij erachter komt dat hij ook nog op een tv-schermpje kan kijken. Van mij mag deze scheidsrechter nog even in de vrieskast."

Over het spel van PSV waren de voetbalbroers ook niet tevreden. Alleen Xavi Simons stak boven de rest uit, zo zag Willy. "Hij liep constant vrij, maar niemand durft dan een diepe bal te spelen. Of ze zien het niet, dat zou nog veel erger zijn. Gelukkig ging dat de tweede helft veel beter. Zijn medespelers moeten Xavi een reden gaan geven om hier te willen blijven. Hopelijk is dat kwartje nu gevallen bij een aantal spelers." Broer René hoopt dat de negentienjarige spelmaker bij PSV blijft. "Als we geen Champions League halen, denk ik dat hij weg is."