AC Milan plaatst zich voor kwartfinale na wanprestatie van Tottenham Hotspur

Woensdag, 8 maart 2023 om 23:05 • Jonathan van Haaster

AC Milan heeft zich geplaatst voor de kwarfinale van de Champions League. Na de 1-0 overwinning in Italië bleek een 0-0 gelijkspel in Londen tegen Tottenham Hotspur genoeg voor Milan om de volgende ronde te bereiken. The Spurs stelden enorm teleur en wisten amper tot serieuze mogelijkheden te komen. Milan liet na om een uit de counter toe te slaan, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig om de volgende ronde te bereiken.

Bij Tottenham moest onder meer Arnaut Danjuma het doen met een reserverol. Manager Antonio Conte gaf op de vleugels de voorkeur aan Dejan Kulusevski en Heung-min Son, die voor aanvoer richting spits Harry Kane moesten zorgen. De geschorste Eric Dier werd centraal op het middenveld vervangen door Oliver Skipp. Milan-trainer Stefano Pioli koos voor een 4-3-3-formatie in plaats van het 3-4-2-1-systeem dat de oefenmeester doorgaans hanteert in de Serie A. Dat betekende onder meer dat Theo Hernández naar achteren werd geschoven om Son beter in bedwang te houden. Centraal op het middenveld stond Rade Krunic opgesteld, wat betekende dat de van een blessure teruggekeerde Ismaël Bennacer op de bank moest plaatsnemen.

De eerste helft was een bijzonder matige. Het spel speelde zich grotendeels af op het middenveld, waardoor de kansen zeer schaars bleven. Bij Tottenham vielen vooral Cristian Romero en Clément Lenglet op door onnodige gele kaarten te pakken. Junior Messias kreeg de grootste kans van het eerste bedrijf. Na een slim uitgevoerde vrije trap belandde de bal aan de rechterkant van de zestien bij de Braziliaan, die zijn inzet voorlangs zag vliegen. Na ruim een half uur spelen kwam het meest dreigende moment van Tottenham per toeval tot stand. Een voorzet van Kane werd dusdanig van richting veranderd door Malick Thiaw, die zag dat Mike Maignan zijn been moest strekken om de bal tot corner te verwerken. In het restant van de eerste helft werd het niveau van beide ploegen er niet beter op, waardoor 0-0 een logische ruststand was.

???????????????? ???????????? ???? ????

De Argentijn schoffelt Theo Hernández tegen het gras en mag met z'n tweede gele kaart inrukken! ??#ZiggoSport #UCL #TOTMIL pic.twitter.com/YGiAGIbfpB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 8, 2023

In het eerste kwartier na rust gebeurde er al meer dan in de hele eerste helft. Nadat enkele dreigende voorzetten van the Spurs op niets uitliepen, kreeg Milan in de 51ste minuut een goede mogelijkheid. Brahim Díaz wurmde zich langs de verdediging van Tottenham, waarna zijn schot gepareerd werd door Fraser Forster. In de rebound schoot Rafael Leão een meter of twee naast. Tottenham moest in de aanval om uitschakeling te voorkomen en dat leidde na een goede individuele actie van Pierre-Emile Højbjerg tot een schot van de Deen, die zijn poging onschadelijk gemaakt zag worden door Maignan. De Milanezen kregen meer en meer ruimte en dat leidde tot schoten van onder meer Leão, Díaz en Giroud, maar het ontbrak hen aan overtuiging in de afronding.

Met zo'n twintig minuten besloot Conte om Emerson Royal te vervangen voor Richarlison. De Braziliaan liet zich direct gelden door ogenschijnlijk bewust tegen Maignan aan te lopen, wat leidde tot een opstootje. Het wakkerde een klein vuurtje aan bij Tottenham, dat desondanks maar moeilijk tot kansen kwam. De problemen voor Tottenham werden een kwartier voor tijd nog groter, nadat Romero zijn tweede gele kaart pakte wegens een harde charge op de voet van Hernández. Davinson Sánchez viel meteen daarna in en de Colombiaan claimde tien minuten voor tijd een strafschop na een vermeende overtreding van Hernández. In de tegenaanval liet Leão na het tweeluik te beslissen. In minuut 93 werd Maignan de held door een kopbal van Kane te pareren, terwijl invaller Divock Origi in de tegenaanval de paal raakte. Daar bleef het bij.